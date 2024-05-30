Eller Filistinliler ve şehitler için semaya kalkacak! Ali Erbaş duyurdu: Yarın sabah namazında tüm camilerde...

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulundu.

Erbaş, paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü (yarın) sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz." ifadesini kullandı.