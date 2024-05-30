Eller Filistinliler ve şehitler için semaya kalkacak! Ali Erbaş duyurdu: Yarın sabah namazında tüm camilerde...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler ve şehitler için dua edileceğini duyurdu.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulundu.
Filistin'e destek, Gazze'ye dua— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) May 30, 2024
Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü (yarın) sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz.
Biz de Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde olacağız inşallah.… pic.twitter.com/H0cIkucsrM
Erbaş, paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü (yarın) sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz." ifadesini kullandı.
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