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Eller Filistinliler ve şehitler için semaya kalkacak! Ali Erbaş duyurdu: Yarın sabah namazında tüm camilerde...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Eller Filistinliler ve şehitler için semaya kalkacak! Ali Erbaş duyurdu: Yarın sabah namazında tüm camilerde...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler ve şehitler için dua edileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulundu.

Erbaş, paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü (yarın) sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kendisinin de Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde olacağını bildiren Erbaş, herkesi ülkenin dört bir yanında yapılacak dualara katılmaya davet etti.

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