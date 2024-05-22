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Manisa'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 1 tutuklama

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 22.05.2024
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Manisa’da terör örgütü PKK’ya operasyon: 1 tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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