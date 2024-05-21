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Kamuda aktif görev yapan FETÖ'cülere şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.05.2024 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
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Kamuda aktif görev yapan FETÖ’cülere şafak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef alan yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 46 "mahrem imam"dan 44'ü yakalandı.

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