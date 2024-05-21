Başkan Erdoğan Romanya Başbakanı Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Karşılıklı ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı. Hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Enerji alanında iş birliğimizi artırmanın yolları üzerinde durduk. Savunma sanayi iş birliğinde son dönemde önemli bir ivme yakaladık. Romanya ile bölgemizin güvenlik ve istikrarına katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Başkan Erdoğan, Ciolacu ve heyetini misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye-Romanya münasebetlerinin karşılıklı üst düzey ziyaretlerle her geçen gün geliştiğini müşahede ettiğini belirten Erdoğan, Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son dönemde Romanya'ya yaptıkları ziyaretlerin faydalı olduğunu söyledi.
Başbakanlığı döneminde 2011 yılında Romanya ile Türkiye ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine taşıdıklarını hatırlatan Erdoğan, bugün de Romanya Başbakanı Ciolacu ile imzaladıkları ortak bildiriyle Türkiye-Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin tesisini temin ettiklerini bildirdi. Erdoğan, "Mekanizmanın ilk toplantısına başkanlık ettik. Bu sayede ilişkilerimizde yeni bir tarihi dönemeci daha almış olduk." diye konuştu.
Görüşmelerde, ilişkileri kapsamlı şekilde ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ekonomik ve ticari bağlar, ikili münasebetlerimizin lokomotifini oluşturuyor. Karşılıklı ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesini aştı, hedefimiz 15 milyar dolara ulaşmaktır. Bu doğrultuda emin adımlarla ilerliyoruz. Romanya'da faaliyet gösteren yaklaşık 19 bin Türk şirketi bu başarıya ve iki ülke arasındaki dostluğa önemli katkılar sağlıyor. Şirketlerimizin Romanya'daki yatırımları 3. ülkelerden gelenler de dahil edildiğinde 8 milyar dolara yaklaşmıştır."
"ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİMİZİ ARTIRMANIN YOLLARI ÜZERİNDE DURDUK"
Başkan Erdoğan, görüşmede enerji alanında işbirliğini artırmanın yolları üzerinde durduklarını aktardı.
Savunma sanayisi ve askeri alandaki işbirliğinin Romanya'yla ilişkilerin önemli sacayaklarından birini oluşturduğuna değinen Erdoğan, hem bu alanda hem savunma sanayisi işbirliğinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladıklarını söyledi.
Romanya ile gerek ikili düzeyde gerek NATO'nun çatısı altında ortak faaliyetlerde bulunarak bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağladıklarını belirten Erdoğan, "4 adet F16 savaş uçağımız NATO hava polisliği görevi kapsamında Romanya hava sahasında geçtiğimiz mart ayının sonuna kadar 4 ay boyunca görev yaptı. Karadeniz'de kıyıdaş ve NATO müttefiki iki ülke olarak Romanya'yla birlikte çalışıyoruz. Malumunuz Bulgaristan'ın da katılımıyla Karadeniz'de mayın karşı tedbirleri görev grubunu ihdas ettik." ifadelerini kullandı.
Terörle mücadelenin de görüşmelerin gündeminde yer aldığını aktaran Erdoğan, "PKK ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Romanya'dan beklentilerimizi Sayın Başbakan ile paylaştık." dedi.
Romanya'da yaşayan Türk ve Türk-Tatar toplumlarını iki ülke arasındaki dostluk köprüsü olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Soydaşlarımızın Rumen toplumuyla uyum içinde yaşamalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna imkan sağlayan Rumen makamlarına teşekkür ediyoruz. Rumen vatandaşlarının ülkemize kimlikle seyahatini mümkün kılacak düzenlemeyi hayata geçirdiğimizi bu vesileyle duyurmak istiyorum. Bu şekilde beşeri münasebetlerimizin artacağına inanıyoruz." diye konuştu.
"ULUSLARARASI CAMİANIN SORUMLULUKLARI ORTADADIR"
Ciolacu ile bölgede ve dünyada yaşanan gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bunların en başında Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail zulmü geldi. İsrail mezaliminin durdurulması ve Filistinli kardeşlerimizin güvenliğinin teminat altına alınmasında uluslararası camianın sorumlulukları ortadadır. Ancak buna rağmen katliamın önüne geçecek adımlar halen atılmıyor. Netanyahu ve gözü dönmüş hükümeti, kendi vatandaşlarının güvenliğini tehlikeye atma pahasına soykırım politikalarına devam ediyor. Buna artık dur denilmesi gerekmektedir. Müttefikimiz Romanya'nın da bu konuda sürdürülen uluslararası çabalara gereken katkıları vereceğine inanıyorum.
Görüşmelerimizde Ukrayna'da 3. yılına giren savaşın gidişatını da ele aldık. Türkiye, savaşın başlangıcından bu yana çatışmaların sona erdirilmesi, küresel gıda güvenliğinin temini ve Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin sağlanması konusunda önemli katkılar sundu, sunmaya devam ediyor.
NATO müttefikimiz, stratejik ortağımız ve Karadeniz'den komşumuz Romanya ile ilişkilerimizi, ülkelerimizin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."
Konsey toplantısında alınan kararların ve imzalanan anlaşmaların hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bundan sonraki toplantının Bürkeş'te gerçekleştirileceğini söyledi.
Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun açıklamalarında yer alan satır başları:
Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Türkiye ile ülkesi arasındaki iyi ilişkilere dikkati çekerek, "Türkiye, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ana ekonomik ortağımız, NATO'daki en önemli müttefiklerimizden biri, stratejik bölgesel ortak, iyi komşu ve dost olduğunu söyleyebiliyoruz." dedi.
Ciolacu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Romanyalı yetkililerle Ankara'da bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Ciolacu, daveti için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Ciolacu, iki ülke arasında 2011'de "stratejik ortaklık" tesis edildiğini ve bugünün de Türkiye ile Romanya ilişkileri için önemli olduğunu vurgulayarak, "Çünkü Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyini resmileştirerek Romanya ve Türkiye arasındaki ilk ortak hükümet toplantısını fiilen gerçekleştirmiş olduk. Bu ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır." dedi.
Söz konusu adımın Türkiye ile Romanya'yı stratejik, ekonomik ve sosyal açıdan birbirine daha da yakınlaştıracağını söyleyen Ciolacu, Başkan Erdoğan'ı bu girişimden dolayı tebrik etti.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VİZYONER BİR LİDER"
Ciolacu, Romanya'nın Türkiye'nin öncelikli ilgi alanına giren ülke olarak resmen tanınmasından dolayı onur duyduklarını belirterek, "Başkan Erdoğan, gerçek dostlarının kim olduğunu her zaman bilen vizyoner bir liderdir. Romanya da buna uygun şekilde karşılık verdi ve böylece bugün Türkiye, AB dışındaki ana ekonomik ortağımız, NATO'daki en önemli müttefiklerimizden biri, stratejik bölgesel ortak, iyi komşu ve dost olduğunu söyleyebiliyoruz." diye konuştu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ülkesinin Türkiye'nin yanında yer aldığının altını çizen Ciolacu, böyle anların ilişkilerdeki önemine değindi.
Ciolacu, Romanya'nın kimlik kartı hamili vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasını hatırlatarak, bu karar için Erdoğan'a teşekkür etti.
Romanya vatandaşlarının Türkiye'yi turizm alanında tercih ettiklerine dikkati çeken Ciolacu, söz konusu kararın faydalı olacağını vurguladı.
Ciolacu, Türkiye'ye et ve canlı hayvan ihracatının ve transit geçişin yeniden başlamasına atıfta bulunarak, bunun Romanyalı üreticiler için öneminden bahsetti.
İki ülkenin ticaretinin geçen yıl 10 milyar doları aştığını ve gelecek yıllarda 15 milyar doların hedeflendiğinin altını çizen Ciolacu, bu hedefe ulaşmak için iki ülke şirketlerinin önemli role sahip olduğunu söyledi.
"TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL GÜVENLİĞE KATKISI SON DERECE ÖNEMLİ"
Ciolacu, ülkesinin savunma sanayisi alanında daha yakın işbirliğine ilgi duyduğunu aktararak, "Türkiye ile Bayraktar insansız hava araçları (İHA) ve Otokar zırhlı taktik araçları için halihazırda sağlam sözleşmelerimiz var. Ancak Romanya şirketlerinin bu bileşenleri Romanya'da üretebilmeleri için teknoloji ve know-how transferlerine yönelik ortaklık formülü oluşturabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.
Başkan Erdoğan ile görüşmesinde enerji alanındaki büyük fırsatları da ele aldıklarını dile getiren Ciolacu, "Türkiye gerek Kafkasya'dan gerekse doğal gaz istasyonları aracılığıyla gaz tedariki için ana seçeneklerimizden biridir. Aynı zamanda ülkelerimiz gaz üreticisidir ve gelecekteki güzergahlarının haritasında belirgin avantajlara sahiptir." ifadelerini kullandı.
Ciolacu, yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarının yanı sıra bağlantı alanında da işbirliğini geliştirme olanaklarını değerlendirmek üzere Romanya-Türkiye ortak çalışma grubu kurulması konusunda mutabık kalındığını anlattı.
Türkiye ve Romanya'nın Karadeniz'de önemli enerji yatırımlarının bulunduğunu vurgulayan Ciolacu, Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve yatırımların korunması için iki ülkenin birlikte hareket etmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çekti.
Ciolacu, Karadeniz'de "Romanya, Türkiye ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri tarafından ortaklaşa yürütülen mayın temizleme faaliyetlerinin yakında başlayacak olmasını" memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Karadeniz'e kıyısı olan müttefikler ilk kez ciddi bir güvenlik ve nakliye emniyeti meselesini ortaklaşa değerlendirme kararı almışlardır." dedi.
Türkiye'nin bölgesel güvenliğe katkısına da değinen Romanya Başbakanı, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin bölgesel güvenliğe katkısı da son derece önemli olmuştur ve burada Sayın Başkan Erdoğan'ı gösterdiği liderlik ve vizyon için tebrik etmek istiyorum. Türkiye'nin olağanüstü çabaları daha sonra Romanya tarafından devralınmış olan Karadeniz üzerinden Ukrayna tahıl transit anlaşmasını mümkün kılmıştır. Romanya ve Türkiye'nin hem Ukrayna'ya yardım konusunda hem de savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine dahil olma konusunda birlikte çalışmaya devam etmelerini umuyorum."
"GAZZE ŞERİDİ'NDE SİVİL CAN KAYIPLARINI DURDURMAYA YARDIMCI OLMAK İNSAN OLARAK GÖREVİMİZ"
Ciolacu, Başkan Erdoğan ile Orta Doğu'daki durumu da ele aldıklarını ve "Gazze'de bir insanlık trajedisiyle karşı karşıya bulunulduğu konusunda hemfikir" olduklarını belirterek, "Gazze Şeridi'nde insani yardım sağlamak ve sivil can kayıplarını durdurma konusunda yardım etmenin her şeyden önce insan olarak bizim görevimizdir." şeklinde konuştu.
Romanya Başbakanı Ciolacu, Başkan Erdoğan'a ayrıca Romanya'nın "Türkiye ile AB arasında diyaloğu kolaylaştırmaya devam edeceğini" söylediğini aktardı.
Bugün yaptıkları ilk toplantının, iki ülkenin stratejik ortaklığının gelişmesinin önünü açacağına inandığını vurgulayan Ciolacu, bugün imzaladıkları anlaşmaların ikili işbirliğini daha da güçlendireceğine dikkati çekti.
Ciolacu, Başkan Erdoğan'ı Bükreş'e davet etti.
TÜRKİYE - ROMANYA ARASINDA 6 YENİ ANLAŞMA İMZALANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu huzurunda, iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.
Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Romanya Başbakanı Ciolacu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Daha sonra iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.
Erdoğan ve Ciolacu'nun huzurunda ülkeler arasında 6 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şunlar:
"- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Ankara'da 6 Temmuz 1999'da İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına Yönelik İdari Anlaşma
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma
- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanlığı Arasında Turizm Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı
- Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Romanya Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanlığı Arasında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Desteklenmesine Yönelik Mutabakat Zaptı
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