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Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi'ne ilişkin, "Vakfın kurulmasındaki temel amaç; hem insanımızı yetiştirmek hem de Dışişlerini tüm dünyada daha etkin hale getirmektir." dedi.

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