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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmenlere destek mesajı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den öğretmenlere destek mesajı

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevi başında öldürülen okul müdürü olayının ardından öğretmenlere destek mesajı verdi. Bakan Tekin, "Öğretmenlerimizi asla kimseye ezdirmeyeceğimizi tüm Türkiye ile paylaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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