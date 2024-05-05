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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2024
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Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit bölgesinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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