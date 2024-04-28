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Osmaniye'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Osmaniye’de 5 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye'de 5 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı. Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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