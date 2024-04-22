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23 Nisan'da o hatlar ücretsiz! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tek tek duyurdu! Marmaray, İZBAN, metro...

Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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23 Nisan’da o hatlar ücretsiz! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tek tek duyurdu! Marmaray, İZBAN, metro...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Başkentray, İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ve İzmir’de İZBAN’ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. İşte detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bakanlık olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın bayram coşkusunu aileleri ile birlikte doya doya yaşamasını istiyoruz." dedi.

"DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR BAYRAM"&NBSP;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda Ankara ve İstanbul'da bakanlığa bağlı toplu ulaşım araçlarında taşıma hizmetinin ücretsiz olacağı bilgisini veren Bakan Uraloğlu, "Dünyada örneği olmayan bir bayram olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkulu bir şekilde kutlanması için Ankara' da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı ile İzmir' de İZBAN ücretsiz hizmet verecektir" açıklamasında bulundu.

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