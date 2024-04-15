Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Önce BM sonra ABD...

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

YOĞUN DİPLOMASİ!

Bölgede son günlerde yaşanan gelişmeler ve Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, "Kıbrıs konusu" ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği de değerlendirildi.