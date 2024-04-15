Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Önce BM sonra ABD...
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Öte yandan Bakan Fidan, Ankara’da ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.
YOĞUN DİPLOMASİ!
Bölgede son günlerde yaşanan gelişmeler ve Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, "Kıbrıs konusu" ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliği de değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son günlerde Orta Doğu'da yükselen gerilimle ilgili görüşmelerine devam ediyor.
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