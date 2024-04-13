13 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bayram tatilinin 7 günündeki trafik kazalarında 55 kişi öldü, 7 bin 331 kişi yaralandı

Bayram tatilinin 7 günündeki trafik kazalarında 55 kişi öldü, 7 bin 331 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 13.04.2024 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
ABONE OL
Bayram tatilinin 7 günündeki trafik kazalarında 55 kişi öldü, 7 bin 331 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin 7 günündeki 4 bin 370 trafik kazasında 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 kişinin yaralandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA