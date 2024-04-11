11 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Bayramın acı bilançosu | Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu: 38 kişi hayatını kaybetti

Son dakika | Bayramın acı bilançosu | Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu: 38 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 11.04.2024 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
ABONE OL
Son dakika | Bayramın acı bilançosu | Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu: 38 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 5 gününde 3 bin 71 trafik kazasında 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 26 kişinin yaralandığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA