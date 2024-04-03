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NATO işgalci İsrail'in Gazze'de insani yardım kuruluşunu hedef alan saldırısını kınadı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.04.2024
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NATO işgalci İsrail’in Gazze’de insani yardım kuruluşunu hedef alan saldırısını kınadı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsrail'in Gazze'de insani yardım kuruluşu World Central Kitchen çalışanlarını hedef alan saldırısını kınadı.

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