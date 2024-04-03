Gaziosmanpaşa’da oyların yeniden sayımında ortalık karıştı! Partililer birbirine girdi...





"İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANDIK"



AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Adem Yıldırım ise basın mensuplarına yaptığı açıklama itiraz hakkını kullandıklarını belirterek, "AK Parti olarak hem birinci, hem ikinci hem de üçüncü seçim kuruluna itirazlarımızı yaptık. İtirazlarımız kabul oldu. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız bu kararlara karşı il seçim kuruluna itiraz ettiler. İl seçim kurulu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu itirazını reddetti. Bu karar uygulanmak zorundadır. 2019'da tartışmalı bir seçim gerçekleştirilmişti. YSK o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itiraz üzerine şöyle bir karar verdi. YSK'ya yapılan itiraz beklenmeksizin İl Seçim Kurulu kararları uygulanır diye bir karar verdi. Aslında CHP'li arkadaşlarımız YSK'nın kendileri için o dönemde verdiği kararı şimdi uygulanmasını istemiyorlar. Saat 13.30 oldu. 1. ve 2. seçim kurulu hala oy sayımına başlamadı. Saat 10.00'da başlaması gerekiyor. Bu itiraz bir haktır. Bizim için ve CHP için bir haktır. Burada az bir oy farkıyla bir seçim neticelenmiştir. Vatandaşımızın milletimizin iradesi buraya yansımıştır. Tüm oyların hepsi buradır. 8 binin üzerinde geçersiz oy vardır. 800 civarında da oy farkı vardır. Seçmenin yaklaşık yüzde 10'na yakın geçersiz oy olunca bu itiraz değerlendirilir. Zaten oylar burada. Her partiden yetkili arkadaşlarımız burada. Birbirimize saygılı olacağız. Türkiye çok güzel bir seçim gerçekleştirmiştir. Seçimi AK Parti kazandığı dönemde Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız ya trafoya kedi sokuyordu ya lamba patlıyordu. Bir takım bahanelerle insanların iradesini kabul etmeme adına bir yaklaşım sergiliyordu. Çok olgun bir seçim gerçekleştirildi. Milletimiz iradesini belirtti. CHP'li arkadaşlarımız bir çok bölgede belediye başkanlıklarını aldı. Biz milletimizin iradesini büyük bir olgunlukla karşıladık. Burada itiraz hakkımızı kullandık. Bu milletin iradesini kabul etmediğimiz anlamına gelmez. Biz oylar yeniden sayılsın istiyoruz" dedi.