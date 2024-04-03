Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayımında ortalık karıştı! Partililer birbirine girdi...
Yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa'da büyük bir çekişme yaşanırken CHP adayı Hakan Bahçetepe seçimi 879 oy fark ile kazandı. AK Parti seçim sonuçlarına itiraz ederken oy sayımına yeniden başlandı. Oy sayımı esnasında tansiyon zaman zaman yükseliyor. Cumhuriyet Halk Partililer, oy sayımını engellemek için taşkınlık yaptı. Partililerin kavgasını araya giren polis büyümeden engelledi. AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, sandık sonucunun baş tacı olduğunu söyledi. Yıldırım, "Herkesi sükunete davet ediyorum, sabırlı olalım. Kazanan Gaziosmanpaşa olacaktır" dedi. Öte yandan Gaziosmanpaşa ilçe seçim kurullarının 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımına saat 23.00 itibarıyla ara verildi.
Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin itirazının kabul edilmesinin ardından yeniden gerçekleştirilen oy sayım sırasında dışarıda bulunanlar arasında kavga çıktı. Kavga polis ekipleri tarafından büyümeden son bulurken, partililer arasındaki tansiyonun zaman zaman yükseldiği öğrenildi.
İTİRAZ SÜRESİ DOLDU
31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı belirlenen itiraz süresi dün saat 15.00 itibarıyla sona ermişti.
879 OY FARK VAR
Yerel seçim sonuçlarına göre, CHP Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40.45 oranında; AK Parti Belediye Başkan adayı Hasan Tahsin Usta ise yüzde 40.12 oy almıştı. CHP ile AK Parti arasında 879 oy farkı olduğu belirtilirken; AK Parti, Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılması yönünde itirazda bulundu. AK Parti'nin itirazı kabul edilerek oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
PARTİLİLER ARASINDA KAVGA ÇIKTI
İtirazın kabul edilmesinin ardından partililer sayıma katılmak için Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin önünde toplandı. Saat 10.00'da başlaması planlanan yeniden oy sayımı saat 11.00'de gerçekleştirilirken, dışarıda bekleyenler arasında önce tartışma ardından kavga çıktı. Kavgayı araya giren polis ekipleri büyümeden engelledi. Çevik Kuvvet ekipleri kavganın ardından dışarıda güvenlik önlemlerini artırdı. Öte yandan kurulun önünde zaman zaman tansiyonun yükseldiği öğrenildi.
"İTİRAZ HAKKIMIZI KULLANDIK"
AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Adem Yıldırım ise basın mensuplarına yaptığı açıklama itiraz hakkını kullandıklarını belirterek, "AK Parti olarak hem birinci, hem ikinci hem de üçüncü seçim kuruluna itirazlarımızı yaptık. İtirazlarımız kabul oldu. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız bu kararlara karşı il seçim kuruluna itiraz ettiler. İl seçim kurulu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu itirazını reddetti. Bu karar uygulanmak zorundadır. 2019'da tartışmalı bir seçim gerçekleştirilmişti. YSK o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu itiraz üzerine şöyle bir karar verdi. YSK'ya yapılan itiraz beklenmeksizin İl Seçim Kurulu kararları uygulanır diye bir karar verdi. Aslında CHP'li arkadaşlarımız YSK'nın kendileri için o dönemde verdiği kararı şimdi uygulanmasını istemiyorlar. Saat 13.30 oldu. 1. ve 2. seçim kurulu hala oy sayımına başlamadı. Saat 10.00'da başlaması gerekiyor. Bu itiraz bir haktır. Bizim için ve CHP için bir haktır. Burada az bir oy farkıyla bir seçim neticelenmiştir. Vatandaşımızın milletimizin iradesi buraya yansımıştır. Tüm oyların hepsi buradır. 8 binin üzerinde geçersiz oy vardır. 800 civarında da oy farkı vardır. Seçmenin yaklaşık yüzde 10'na yakın geçersiz oy olunca bu itiraz değerlendirilir. Zaten oylar burada. Her partiden yetkili arkadaşlarımız burada. Birbirimize saygılı olacağız. Türkiye çok güzel bir seçim gerçekleştirmiştir. Seçimi AK Parti kazandığı dönemde Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız ya trafoya kedi sokuyordu ya lamba patlıyordu. Bir takım bahanelerle insanların iradesini kabul etmeme adına bir yaklaşım sergiliyordu. Çok olgun bir seçim gerçekleştirildi. Milletimiz iradesini belirtti. CHP'li arkadaşlarımız bir çok bölgede belediye başkanlıklarını aldı. Biz milletimizin iradesini büyük bir olgunlukla karşıladık. Burada itiraz hakkımızı kullandık. Bu milletin iradesini kabul etmediğimiz anlamına gelmez. Biz oylar yeniden sayılsın istiyoruz" dedi.
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