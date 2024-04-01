Meral Akşener'den önemli açıklamalar! İYİ Parti kurultaya gidiyor
31 Mart yerel seçimlere kendi adaylarıyla katılan İYİ Parti'de büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Partinin Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Akşener’i istifaya davet edip görevini bıraktığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından İP lideri Akşener bugün saat 14.30'da basın karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu. Akşener en kısa zamanda kurultaya gideceklerini açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin olağanüstü seçimli kongreye gideceğini açıkladı. Akşener, "Muhasebemizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız." dedi.
"OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGREYİ TOPLAYACAĞIZ"
Siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Muhasebemizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler, yurt genelinde sandık başına gitti. İl bazında sadece Nevşehir'i kazanan Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti, ülke genelinde ise yüzde 3 buçuk oy alabildi. Sonuçların netleşmesinin ardından partiden peş peşe istifa haberleri geldi. Yönetime de istifa çağrıları yapıldı.
İYİ parti Geneşl Başkanı Meral Akşener, sonuçların ardından herhangi bir açıklama yapmadan Genel merkezden ayrıldı. İYİ partiden yapılan açıklamada, kapsamlı değerlendirmenin bugün yapılacağı bildirildi.
AKŞENER'E İSTİFA ÇAĞRISI
Sonuçlar tartışmaları ve istifaları da beraberinde getirdi. İYİ partinin Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Akşener'i istifaya çağırarak, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ!
Yılmaz, "Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok." dedi. İYİ Parti Genel İdare kurulu üyesi İrem Yaman da sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.
AKŞENER KURULTAY DEDİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim değerlendirmesi yapmak üzere bugün 14.30'da Genel Merkez'de gazetecilerin karşısına çıkarak kurultaya gideceklerini açıkladı.
İSTİFA EDECEK Mİ?
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. Yeşiltaş, "Meral Akşener'e yönelik istifa çağrıları gelecektir muhtemelen. Şu anda kadrosunda yer alan isimlerden bile bu yönde çağrıların gelebileceğini ifade edebiliriz. Dün akşam yerel seçim sonuçları hemen hemen netleşmesiyle birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in istifa edeceği dile getirilmişti ancak dün akşam konuştuğumuz İYİ Partili kaynaklar bu iddiaları yalanlamıştı. Zaten gecenin ilerleyen saatlerinde de İYİ Parti'den gelen açıklamalar da bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bugün Akşener Genel Merkez'de kameraların karşısına geçecek ve yerel seçim sürecine ilişkin en kapsamlı değerlendirmesini yapacak." ifadelerini kullandı.
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