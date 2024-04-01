Meral Akşener’den önemli açıklamalar! İYİ Parti kurultaya gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin olağanüstü seçimli kongreye gideceğini açıkladı. Akşener, "Muhasebemizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız." dedi.

"OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KONGREYİ TOPLAYACAĞIZ"

Siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Muhasebemizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmenler, yurt genelinde sandık başına gitti. İl bazında sadece Nevşehir'i kazanan Meral Akşener yönetimindeki İYİ Parti, ülke genelinde ise yüzde 3 buçuk oy alabildi. Sonuçların netleşmesinin ardından partiden peş peşe istifa haberleri geldi. Yönetime de istifa çağrıları yapıldı.

İYİ parti Geneşl Başkanı Meral Akşener, sonuçların ardından herhangi bir açıklama yapmadan Genel merkezden ayrıldı. İYİ partiden yapılan açıklamada, kapsamlı değerlendirmenin bugün yapılacağı bildirildi.