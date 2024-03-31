Gaziantep'te sandıklar açıldı! Oy sayımı başladı
Gaziantep’te 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başlandı.
Türkiye'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti, diğer illerde de oy verme saat 08.00'de başladı. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verdi. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.
GAZİANTEP'TE SAYIM BAŞLADI!
Gaziantep'te 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başlandı.
1 milyon 393 bin 956 seçmenin bulunduğu kentte sabah saat 07.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi 16.00'da sona erdi. 4 bin 418 sandıkta kullanılan oyların saatlerin 16.00'yı göstermesiyle sayımına başlandı.
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