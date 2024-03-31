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Ankara Yenimahalle seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığı yerel seçim sonucu ve oy oranları- AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Ankara Yenimahalle seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığı yerel seçim sonucu ve oy oranları- AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde toplamda 1 milyon 32 bin 610 genç ise ilk kez oy kullanacak. 81 il ve 922 ilçe için gerçekleştirilecek olan seçimlerde en çok merak edilen ilçeler arasında Ankara Yenimahalle yer alıyor. Peki 31 Mart 2024 Ankara Yenimahalle yerel seçim sonucu ne oldu? Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı kim oldu?

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