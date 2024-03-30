Sandık Görevlisi Ücretleri 2024: Ne Kadar, Ne Zaman Yatacak?

81 il, 973 ilçe ve 390 belde dahil olmak üzere, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, 61 milyon 441 bin 822 vatandaş sandık başına giderek tercihlerini kullanacak. Kimlik kontrolü, oy pusulalarının ve mührünün teslimi gibi görevler, sandık görevlileri tarafından yerine getirilecek. Oy sayımı ve dökümü işlemleri ise genellikle gece geç saatlere kadar devam ediyor.