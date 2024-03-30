Sandık Görevlisi Ücretleri 2024: Ne Kadar, Ne Zaman Yatacak?
Seçimlere az bir zaman kala, memurların gündeminde sandık görevlisi ücretleri önemli bir yer tutuyor. Yerel seçimler için 81 il ve 973 ilçede oy kullanma işlemleri gerçekleştirilecek. Doğu illerinde oy verme işlemleri erken başlarken, diğer illerde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında oy verme süreci tamamlanacak. Peki sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL?
81 il, 973 ilçe ve 390 belde dahil olmak üzere, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, 61 milyon 441 bin 822 vatandaş sandık başına giderek tercihlerini kullanacak. Kimlik kontrolü, oy pusulalarının ve mührünün teslimi gibi görevler, sandık görevlileri tarafından yerine getirilecek. Oy sayımı ve dökümü işlemleri ise genellikle gece geç saatlere kadar devam ediyor.
Sandık Görevlisi Ücretleri 2024
2023 yılında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde sandık görevlisi ücreti yaklaşık 870 lira olarak belirlenmişti. 2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık görevlisi, bina sorumlusu ve sandık başkanlarının alacağı ücretler belli oldu. Seçim görevlisi ücretleri memur maaşı katsayı oranına göre belirleniyor.
📍31 Mart pazar günü sandıklarda görev yapacak sandık kurulu başkanları 2.947 TL ücret alacak.
📍Sandık memuru veya diğer bir ifadeyle sandık görevlileri ise 2.088 TL ödeme alacak.
📍Partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına ise 2.936 TL ödeme yapılacak.
Ücretler Ne Zaman Yatırılacak?
Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK'dan resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda ücretler genellikle Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları aracılığıyla yatırılmıştı.
Seçimde Görev Yapacaklar İdari İzinli Olacak
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev alacak kamu personelleri için sevindiren haber geldi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerel seçimlerde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğunu hatırlatarak oy sayımı ve tutanakların düzenlenmesi sürecinin gece geç saatlere kadar devam ettiğini ifade etti.
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