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Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu hizmete girdi

Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu hizmete girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğunu azaltarak, Avrasya Tüneli'ne yönlendirmek amacıyla yapılan Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu açıldı.

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