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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bursa'da! Yerel seçimler öncesi önemli açıklamalar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2024 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da! Yerel seçimler öncesi önemli açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlere 3 gün kala AK Parti'nin Bursa'da düzenlenen miting programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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