AK Parti iktidarında İstanbul’da neler yapıldı? Dev eserler ve imza projeler... Başkan Erdoğan’ın 1994 yılındaki ilk makam açıklaması: Bu hizmetten inançla kalkacağız | Peki, Murat Kurum İstanbul’da ne yapacak? İşte madde madde vaatleri

27- YEŞİL SANAYİ DÖNÜŞÜMÜ

Temiz ve sürdürülebilir bir İstanbul için sanayi alanlarında yeşil dönüşüme başlayacak, daha yeşil yarınlar için "0" emisyon hedefine en hızlı şekilde ulaşılacak.

28- BELEDİYE, ODA VE SANAYİCİ İŞ BİRLİĞİ

Sanayii güven altına alarak sürdürülebilir bir sanayi ve üretim için en hızlı şekilde çalışmaya başlanacak.