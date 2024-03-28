AK Parti iktidarında İstanbul’da neler yapıldı? Dev eserler ve imza projeler... Başkan Erdoğan'ın 1994 yılındaki ilk makam açıklaması: Bu hizmetten inançla kalkacağız | Peki, Murat Kurum İstanbul'da ne yapacak? İşte madde madde vaatleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, bir yandan vesayet odaklarıyla mücadele ederken diğer yandan ise dev projeleri bir bir hayata geçirdi. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, teknolojiden turizme, AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında birçok alanda sayısız projeye imza atıldı. AK Parti'nin iktidarında İstanbul'un çehresi değişirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından makamında yaptığı konuşma geçmişe yolculuk yaptırdı. Başkan Erdoğan ilk açıklamasında, "Makam ateşten gömlek, bu hizmetin altından inançla kalkacağız" ifadelerini kullanmıştı. Yıl 2024'e geldiğinde ise İstanbul'da 5 yıllık CHP belediyeciliğinin 'Fetret Devri'nin sonuna gelindi. Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'un İstanbul'u 5 yılın ardından yeniden ayağa kaldıracak dev projelerini sizler için derledik. İşte Murat Kurum'un İstanbullu vatandaşlara söz verdiği dev eserler ve vaatler...
Çeyrek asra yaklaşan AK Parti iktidarında, birçok alanda sayısız eser hizmete alındı.
Ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye, teknolojiden turizme, AK Parti'nin 22 yıllık iktidarında tüm bu alanlara damgasını vuran sayısız proje hayata geçirildi.
TÜRKİYE'YE HUZUR VE GÜVENİN GELDİĞİ O GÜN!
Başkan Erdoğan, 1994 yılında yapılan yerel seçimlerin sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
Ancak bunun yerine, önündeki dört yıl içinde kirlilik, su kıtlığı ve trafik de dahil olmak üzere şehirdeki birçok kronik sorunun üstesinden gelen pragmatik bir belediye başkanı olarak ortaya çıktı.
YIL 1994… BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA: BU HİZMETİN ALTINDAN İNANÇLA KALKACAĞIZ
Başkan Erdoğan, seçimin ardından verdiği ilk röportajında "Makam ateşten gömlek, bu hizmetin altından inançla kalkacağız." demişti.
FİNANSIN KALBİ!
65 milyar liralık yatırımla 50 bin kişilik istihdam oluşturuldu
Hizmete alınan devasa yatırımlardan biri de İstanbul Finans Merkezi oldu. Böylece Megakenti dünya finans merkezi haline getirme yolunda önemli bir adım atıldı. 65 milyar liralık yatırım ile 50 bin kişilik istihdam oluşturuldu.
DOĞAL GAZ, PETROL VE NÜKLEER ENERJİ
Türkiye'nin her geçen gün daha çok söz sahibi olduğu bir diğer alan enerji. Kaynak ülkeler ile tüketici pazarları arasında geçiş güzergahında bulunsa da Türkiye'nin jeopolitik konumu merkez ülke olabilme avantajını barındırıyor. Devreye alınan Karadeniz Doğal Gazı, Gabar'da bulunan petrol ve Akkuyu Nükleer Santrali bu durumun temellerini oluşturuyor.
ŞEHİR HASTANELERİ SALGIN DÖNEMİNDE SİSTEMİ AYAKTA TUTTU
AK Parti iktidarında diğer alanlarda da yatırımlar hız kesmeden devam etti. Hizmete alınan ve yapımı süren 33 şehir hastanesi ile sağlıkta adeta devrim yapıldı. Fiziki altyapısı, yatak kapasitesi ve yüksek teknolojiyle şehir hastaneleri özellikle salgın döneminde sistemi ayakta tuttu.
YENİ PROJELER YOLDA
Modern havaalanları, hızlı tren hatları, köprüler, tüneller ve bölünmüş yollar da bu dönemin imza eserleri arasında bulunuyor. Hizmete sunulan yatırımlarla güvenli ve konforlu ulaşımın yanı sıra tasarruf da sağlanıyor. Farklı birçok alandaki projeler, önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek.
ULAŞIMDA ÇIĞIR AÇTIK!
İstanbul Havalimanı birçok özelliğiyle havacılık tarihinde adını altın harflerle yazdırdı rekordan rekora koştu.
ESER VE HİZMET SİYASETİ!
Önemli projelerden biri de Kuzey Marmara otoyolu. Özellikle 400 kilometrelik bir hat haliyle ticaretin ve sanayinin kalbi olan Marmara Bölgesi'nin önemli lojistik koridoru oldu.
EŞSİZ İSTANBUL EŞSİZ MANZARA
İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi. Buraya gelenler eşsiz manzaranın tadını çıkardı. En ihtişamlı en görkemli projelerden biri de Çamlıca Camii.
İSTANBUL'UN ULAŞIM ÇİLESİ GİDERİLDİ
Bir diğer önemli projelerden biri de Marmaray. Ulaşım 4 dakikaya indi.
AYASOFYA CAMİİ İBADETE AÇILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay kararı ile Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir." demişti.
Ayasofya Camii 10 Temmuz 2020'de ibadete açıldı.
YIL 2024… "YENİDEN İSTANBUL YENİDEN AK PARTİ"
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ulaşımdan çevre düzenlemesine kadar İstanbul'un kritik sorunlarına çözümler üretmek üzere kolları sıvadı. İBB adayı, vaatleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
MURAT KURUM'UN İSTANBULLU VATANDAŞA VAATLERİ NELER?
1- TRAFİĞİ RAHATLATACAK İKİ BÜYÜK HAMLE
Esenler ve Harem otogarları şehrin dışına taşınacak ve 6 yeni Lojistik Merkezi kurulacak. Şehrin içerisindeki büyük araç faaliyetleri en aza indirilecek.
2- METROBÜS HATTI UZATILACAK
TÜYAP-Silivri Otonom Metrobüs Hattı ile birlikte, İstanbul'un ulaşım kapsamı genişletilecek.
Her yıl 100 yeni elektrikli metrobüs ve 250 yeni elektrikli otobüs ekleyerek, İBB araç filosunun her daim yeni ve güvenli ulaştırma yapısını koruyacağız.
3- KAVŞAK VE YOL DÜZENLEMELERİ
Trafik sıkışıklığının yaşandığı noktalarda, 151 kavşak ve yol düzenlemesiyle İstanbul trafiğine hızlı ve etkili bir çözüm sunulacak.
4- İKİ YAKAYA İKİ BÜYÜK TÜNEL
Karayolu ulaşımı dev tünel projeleriyle rahatlatılacak. İlk 5 yılda, Avrupa yakasında 25,7 kilometrelik Çayırbaşı - Ayazağa - Levazım - Dolmabahçe tüneli ile 11,6 kilometrelik Kağıthane - Bayrampaşa Hal tüneli açılacak.
Anadolu yakasında ise Yenisahra ile Bostancı 10,2 kilometrelik tünelle bağlanacak. Araç başı 10 dakika kazanılacak ve karbon emisyonu yılda 13 ton azalacak.
İkinci beş yılda, Bayrampaşa Hal - Büyükçekmece arasında 50,9 kilometre karayolu tüneli tamamlanacak. Araç başına 45 dakika kazanılırken, yılda 44 ton karbon emisyonu engellenmiş olacak.
Harem-Çengelköy-Kavacık arasında ise 23,8 kilometrelik karayolu bağlantısı yapılarak sahil yoluna alternatif güzergâh sunulacak. Araç başına 20 dakika kazanılırken, karbon salınımı yıllık 26 ton azalmış olacak.
Böylece İstanbul akıllı, güvenli, konforlu, sürdürülebilir, iklim dostu, emisyonsuz ulaşımı olan bir şehir hâline gelecek.
E-5'in Anadolu yakasına düşen trafik yükü Göztepe - Çayırova arasında 30 kilometrelik yan yol düzenlemesiyle azaltılacak. Araç başına 12 dakika kazanılırken her yıl karbon emisyonu 20 ton azalmış olacak.
5- RAYLI SİSTEM HATTI İKİ KATINA ÇIKARILACAK
Raylı sistem hattı ilk 5 yılda 2 katına, 2034 yılına kadar da 1004 kilometreye çıkarılacak
Karayolu kullanım oranı ilk 5 yılda yüzde 72'den yüzde 60'a, 2034'e kadar da yüzde 48'e düşürülecek.
6- SIFIR ATIK BAŞKENTİ İSTANBUL
Tüm yatırımlarda ve yapılarda Sıfır Atık modeli esas alınacak, iklim değişikliğine karşı politikalar yürütülecek.
Her ilçeye atık geri kazanım merkezi kurulacak. 3000 tonluk 2 adet katı atık yakma tesisi kurulacak. 500 tonluk endüstriyel atık yakma tesisi hizmete alınacak.
7- MÜZELER ŞEHRİ İSTANBUL
Çağdaş müze teknolojilerini kullanarak geçmiş ile bugünü bir arada sunacak, kentin kadim görsel hafızasını tanıtıp yaşatacak ve ileriye taşıyacak müzeler inşa edilecek.
Bu müzeler; İstanbul Kent Müzesi, Yenikapı Arkeoloji Müzesi, İstanbul Biyografi Müzesi, İstanbul Gastronomi Müzesi ve İstanbul Gravür Müzesi olarak sıralandı.
8- 39 İLÇEYE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ
Gelecek odaklı hareket edilerek, ilçe belediyeleri ve ilgili bakanlıklar ile iş birliği yaparak her ilçeye çocuk kütüphanesi açılacak.
Güncel kitapların da yer aldığı e-kitap platformu ile İstanbul'un iki yakasında Sahaf ve Antikacılar Çarşısı inşa edilecek.
9- ŞEHİR KÜTÜPHANELERİ
Rami Kütüphanesi örneğinde olduğu gibi, iç ve dış mekanlarıyla okuma sevdalılarının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek 3 İstanbul Şehir Kütüphanesi kurulacak.
10- HER MAHALLEYE SPOR TESİSİ
Hareketi mahallelerden başlatarak, bu eşsiz şehrin spor kültürünü artırmak adına 964 mahalleye spor tesisi kurulacak.
11- SPORUN MERKEZİ İSTANBUL CUP
Tüm spor branşlarının katılımıyla, olimpiyat ruhunu ve dinamiğini içinde barındıran İstanbul Cup'la eşsiz bir şehir ve spor kültürü oluşturulacak.
12- AMATÖR SPORUN ŞEHRİ İSTANBUL
Çeşitli açık hava spor alanları oluşturulacak ve bu tesisleri, yerel amatör spor kulüpleriyle iş birliği içinde yönetilecek. Amatör spor kulüpleri desteklenecek.
13- YAŞLI VE ENGELLİLER İÇİN GEÇİCİ BAKIM MERKEZLERİ
Kısa süreli bakım hizmeti ile; özel ilgi, destek ve korumaya ihtiyacı olan, bağımsız yaşamakta güçlük çeken yaşlı ve engelli vatandaşlar, yakınlarıyla birlikte kısa süreli ihtiyaçlarında misafir edilerek kendilerine destek olunacak.
14- EMİN ELLER KREŞLERİ OLUŞTURACAĞIZ
Şehir merkezinin bazı noktalarında ve Büyükşehir Belediye tesislerinde vatandaşların çocuklarını güvenle teslim edeceği Emin Eller mekanları oluşturulacak.
Çocukların burada uzman ekipler eşliğinde eğlenecek, öğrenecek ve aileleri işlerini gönül rahatlığıyla halledene kadar vakit geçirebilecekler.
15- HAYDARPAŞA, KADIKÖY, MODA YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞACAK
Anadolu Yakası'nın incisi Kadıköy-Moda-Haydarpaşa sahili, yenileme ve dönüşüm çalışmasıyla birlikte yeni ve eşsiz görünümüne kavuşacak.
16- SİRKECİ TREN GARI VE ÇEVRESİNİN TARİHİ DÖNÜŞÜMÜ
Sirkeci Tren Garı ve çevresinde yapılacak düzenlemeyle tarihi mirasa sahip çıkılacak.
Garın ray sistemi kaldırılmadan yapılacak tematik düzenleme ile kent hazinesi, vatandaşların kullanımına açarak şehrin yaşayan bir parçası haline dönüştürülecek.
17- SÜLEYMANİYE CAMİİ'NİN ÇEVRESİNİN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK
Mimar Sinan'ın eşsiz eseri Süleymaniye Camii ve çevresinde gerçekleşecek yenileme ve iyileştirme çalışmalarıyla ecdadın bıraktığı mirasa sahip çıkılacak, emanetleri gelecek nesillere aktarılacak.
18- 39 İLÇENİN KENT MEYDANLARI DÖNÜŞTÜRÜLECEK
İstanbul'un kalbi olan meydanları yenileyerek şehre ait kültürel miras korunacak, kişi başına düşen aktif yeşil alan artırılacak.
19- EŞSİZLİĞİN KIYISI İSTANBUL OLACAK!
6,2 milyon metrekare kıyı alanının çevre ve peyzaj düzenlemesini yaparak Çatalca'dan Silivri'ye Şile'den Tuzla'ya kadar tüm sahil bandını kapsayacak şekilde kıyı düzenlemesi yapılacak.
20- ANADOLU VE AVRUPA YAKASI'NDA 50 BİN KAPASİTELİ SAHİPSİZ HAYVAN YAŞAM MERKEZİ
Sahipsiz sokak hayvanları tedavi edilecek, kısırlaştırılacak, mikroçip ve küpeleme yöntemiyle kayıt altına alınacak.
Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi kolaylaştırılacak ve sahiplendirmeye özendirecek uygulamalar yapılacak. Kaçak hayvan girişini engellemek için de tüm imkanlar seferber edilecek.
21- HANE HALKI ESAS ALINARAK ADALETLİ SU TARİFESİ UYGULAYACAĞIZ
Her evin hane halkının sayısı ve kullanım miktarı dikkate alınacak, adil bir şekilde su ücretlendirmesi yapılacak.
22- KADINLARIN VE AİLELERİN İSTANBUL'U
Öncelik kadın ve çocukların güvenliğine verilecek, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar için özel politikalar üretilecek.
23- 75+ YAŞ ÜSTÜ BÜYÜKLERE E-SAĞLIK TAKİP HİZMETİ OLUŞTURULACAK
Büyükler için geliştirilen E-Sağlık Takip Sistemi'yle, onların her anında yanlarında olunacak, sağlık durumları online olarak takip edilecek.
24- ANA VE YAN YOL ÇALIŞMALARI
İstanbul'un farklı noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve trafiği hızlandırmak adına çalışmalar yapılacak.
•Altınşehir - Bahçeşehir arası 20 km yan yol
•TÜYAP - Silivri arası 40 km ana yol - 80 km yan yol
•Sultanbeyli - Kurtköy arası 30 km yan yol
•Göztepe - Çayırova arası 29,6 km ana yol, 60 km yan yol
25- İSTANBUL'UN DENİZ ULAŞIMI; ŞEHRİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK
Sürdürülebilir bir İstanbul için, ulaşım sorununa 3 Yeni Deniz Hattı ekleyerek, Deniz Ulaşım Payını 2 kat artırarak karayolu trafiğini azaltmak adına çözüm üretilecek.
•İstinye-Yenikapı Arabalı Vapuru
•Çubuklu-Yenikapı Arabalı Vapuru
•Sirkeci-Harem Nostalji Vapuru
26- AFET EĞİTİM MERKEZİ
Afet bilinci, İBB başta olmak üzere tüm toplum özelinde en baştan geliştirilecek. Sadece afet çerçevesinin dışında, evde okulda, işte ve hayatın her anında risklere karşı yaşam biçimini değiştirme ve durum yönetimi eğitim programları düzenlenecek.
27- YEŞİL SANAYİ DÖNÜŞÜMÜ
Temiz ve sürdürülebilir bir İstanbul için sanayi alanlarında yeşil dönüşüme başlayacak, daha yeşil yarınlar için "0" emisyon hedefine en hızlı şekilde ulaşılacak.
28- BELEDİYE, ODA VE SANAYİCİ İŞ BİRLİĞİ
Sanayii güven altına alarak sürdürülebilir bir sanayi ve üretim için en hızlı şekilde çalışmaya başlanacak.
29- RİSKSİZ SANAYİ DÖNÜŞÜMÜ
İstanbul'da sanayi sektörünün katma değeri yüksek, "yükte hafif, pahada ağır" üretime yönelik ihtiyaç duyacağı Ar-Ge, inovasyon ve kuluçka merkezlerinin oluşumu sağlanacak.
Bu konuda sanayicinin her zaman yanında olunacak. Sanayi tesisleri; dirençli, nitelikli, yüksek teknolojili hale getirilecek. Sanayicilerin arazi talepleri birlikte yönetilecek.
30- 350 KM DERE ISLAHI
Islah projesi ile İstanbulluları potansiyel sel felaketlerine ve su kaynaklarından dolayı oluşabilecek sorunlara karşı etkili bir şekilde korumayı amaçlayarak erozyon kontrolü ve taşkın riskinin azaltılmasına odaklanılacak.
31- AFET YÖNETİM SİSTEMİ
Şehrimizin toplam bina stokunu depreme hazırlıklı hale getirirken, farklı afet çeşitlerine göre de bir Afet Yönetim biçimi oluşturarak bu eşsiz şehri her türlü felakete karşı hazırlamak zorundayız.
Bu kapsamda İl Afet Risk Azaltma Planı'yla, Belediyemiz tarafından yapılacak çalışmaları sıkı şekilde takip edeceğiz.
32- AR-GE İNOVASYON VE KULUÇKA MERKEZLERİ
İstanbul'un sürdürülebilir ve yeni üretim kollarına yayılan bir ağa kavuşması için gençlerimize ve geleceğe yatırım yapacağız.
•Gençlere Yenilikçi Proje Desteği
•Proje Geliştirme Desteği
•Ofis Alanı Desteği
•Sürdürülebilir Rekabet Desteği
33- 39 İLÇEDE TAM DONANIMLI GEÇİCİ YAŞAM ALANLARI
Afetlere karşı dirençli ve hazırlıklı bir İstanbul için her ilçeye uygun yaşam alanları kurarak, bölge halkının herhangi bir afet durumunda güvenliği sağlanacak.
•Toplam iki milyon kişilik kapasite.
34- 4 BOYUTLU ŞEHİR MODELİ PROJESİ
Deprem, sel, yangın gibi afet senaryolarını sanal ortamda simüle ederek, şehrimizi olası en kötü durumlara karşı hazırlıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz.
35- 65 YENİ HELİPORT
Afet anında her bir mahallemize dakikalar içinde ulaşabilmemizi sağlayacak bu heliport pistleri İstanbullulara günlük yaşamda hizmet verecek şekilde; sportif, sanatsal ve sosyal aktivite alanları olarak kullanılacak şekilde tasarlandı.
36- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL EĞİTİM KAMPÜSÜ
İçerisinde farklı engel gruplarına yönelik okulların, spor merkezinin, hobi bahçelerinin, tanı merkezlerinin, atölyelerinin ve inovasyon merkezinin olduğu İstanbul Özel Eğitim Kampüsü'nü şehrimize kazandıracağız.
37- GENÇLERE YARI-ZAMANLI İŞ İMKANI
"Ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum." diyen üniversiteli gençlerimize, Büyükşehir Belediyesi olarak yarı-zamanlı faaliyetlerde, saatte 200 TL gelir ile iş imkânı sağlayacağız.
38- İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK KAMPLARI
Gençlere İstanbul'un ve Türkiye'nin her bölgesinde doğa sevgisini aşılayacak kamp alanları ve etkinlik imkânları sunacağız.
39- GENÇLER Bİ KAHVE'YE
Üniversitelerin çevrelerinde ve gençlerimizin yoğun olduğu alanlarda internetin ücretsiz ve kahvelerin uygun fiyata sunulduğu kahve dükkanları açacağız.
40- GENÇLER MEKANİSTANBUL'DA BULUŞACAK
Kapılarının sadece gençlerimize açık olacağı özel sosyal tesisleri yapacağız.
Burada, diyetisyenlikten psikolojik danışmanlığa, öğrenci koçluğundan kütüphaneye dek pek çok imkânı gençlerimizin hizmetine sunacağız.
41- KADIN KIRAATHANELERİ
Kadınlara ücretsiz kütüphane hizmetinin sunulduğu, ikramlar eşliğinde günlük gazeteleri okuyabilecekleri, sosyal aktiviteler yapacakları, mahallelerinde kendilerine özel toplantı ve programlar icra edebilecekleri mekanlar oluşturacağız.
42- EL EMEĞİNE E-TİCARET VE PAZAR YERİ DESTEĞİ
Kadınlarımızın el emeklerine, alım garantili e-ticaret ve pazar yeri destekleriyle kazanç kapıları açacağız.
43- BAKICI VE TEMİZLİK HİZMETLERİ
Bakıcı ve ev temizliğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza özel, bu hizmetler; Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla erişilebilir halde, alanında eğitimli, tecrübeli ve güvenilir ekipler tarafından verilecek.
44- ANNE VE ÇOCUK ATÖLYELERİ
Anneler ve çocuklarının uzman rehberler eşliğinde, eğitici ve geliştirici bir ortamda kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacak, çocuklarımızın yaşıtlarıyla kaynaşmasını ve yeteneklerini geliştirmelerine destek olacağız.
45- İSTANBUL KÜLTÜR AKADEMİSİ'Nİ KURACAĞIZ
İstanbul Kültür Akademisi'ni kurarak şehrin kültürünü konu alan eğitim projeleri ve akademik çalışmalara destek sağlayacağız.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri sahnelerini, amatör tiyatro gruplarına ücretsiz olarak açacağız. Böylelikle yeni yetenekleri her zaman desteklemiş olacağız.
46- ŞEHRE İKİ YENİ TİYATRO KAZANDIRILACAK
İstanbul'a 2 yeni tiyatro kazandırılacak, yeni oyunlarla repertuvarı genişleteceğiz.
47- İKİ GÖRKEMLİ KONSER SALONU YAPILACAK
Anadolu ve Avrupa Yakası'na, sosyal ve kültürel alanları artırmak amacıyla İstanbul'a yakışacak konser alanları yapacağız.
48- ANADOLU YAKASI'NA YENİ KÜLTÜR MERKEZİ YAPILACAK
Anadolu Yakası'nda, sahneleri, galerileri, kütüphanesi ve yeme-içme mekanlarıyla donatılmış bir kültür merkezi yapacağız.
49- İSMEK ÖZÜNE DÖNÜYOR
İstanbul'la özdeşleşen İSMEK özüne dönecek. Böylelikle İstanbul'da meslek sahibi olmak isteyen herkese yeni fırsatlar sunulacak.
İstanbullunun istediği mesleğe veya işe göre alacağı zanaat eğitimiyle hem şehrin kültürel değerleri geleceğe taşınacak hem de işsizlik sorununa karşı alternatif bir çözüm sunulacak.
50- EVLENECEK GENÇLERE 50 BİN TL HİBE DESTEĞİ
Evlenecek gençlere 50 bin TL hibe desteği vereceğiz.
51- TRANSFER VE HAREKETLİLİK MERKEZİ
Yenikapı, İncirli, Çobançeşme, Söğütlüçeşme, Kozyatağı, Samandıra ve Kurtköy gibi şehrin önemli merkez noktalarında elektrikli mobilet, bisiklet, şarj ve park noktalarını barındıracak Transfer ve Hareketlilik Merkezleri kurulacak.
52- MOTOSİKLET YOLLARI
Motosiklet kullanarak geçimini sağlayan veya trafikte motoruyla seyahat eden vatandaşlarımızı korumak amacıyla yeni şeritler oluşturacağız.
53- ULAŞIM AKADEMİSİ
Sürücü, yolcu ve yayaların yeterli ulaşım kültürü ve bilincine sahip olması adına Ulaşım Akademisi projemizi hayata geçireceğiz.
54- 7/24 BAKICI VE TEMİZLİK HİZMETİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için 7/24 yemek ve temizlik hizmetleri sunacak.
Ayrıca, geçici bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilere özel destek sağlanacak.
55- TARİHE GEÇECEK DÖNÜŞÜM 650 BİN KONUT
Toplam 650 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirerek İstanbul'un yapılarını depreme karşı güçlendireceğiz.
56- 100 BİN SOSYAL KONUT
100 bin sosyal konut, evleri dönüşüme giren ev sahiplerinin kullanımı için düşük fiyatlara kiralanacak, İstanbulluların maddi ve manevi zarar yaşamasının önüne geçilecek.
39 ilçeye hizmet verecek. Satılmayacak kiralanacak. 18 ayda tamamlanacak.
57- 39 İLÇEYE KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSLERİ
İstanbulluların dönüşümle ilgili sorularına ve sorunlarına çare bulmaya yönelik, 39 ilçeye "Kentsel Dönüşüm Ofisleri" kuracağız.
58- 39 İLÇEYE GEÇİCİ SAHİPSİZ HAYVAN BAKIM MERKEZİ
Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım Merkezleri 39 ilçeye yayılacak, mevcutta var olanlar iyileştirilecek.
Bu geçici bakım merkezlerinde mikroçip ve küpeleme yöntemiyle kayıt altına alınan dostlarımızı her iki yakada toplam 50 bin can kapasiteli Sahipsiz Hayvan Yaşam Merkezleri'nde ağırlayacağız.
Sahipsiz sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi kolaylaştırılacak ve sahiplendirmeye özendirecek uygulamalar yapılacaktır.
Kaçak hayvan girişini engellemek için de tüm imkanlar seferber edilecektir.
59- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM DESTEĞİ
Hiçbir öğrencimiz; aile hasreti çekmeyecek. Memleketine giden öğrenci kardeşlerimizin yılda iki defa olmak üzere otobüs biletinin yarısını biz ödeyeceğiz.
60- SOSYAL VE SPOR TESİSLERİNDE YÜZDE 50'YE KADAR İNDİRİM
Gençlerimiz, belediyemizin sosyal ve spor tesislerinde; yüzde 50'ye varan indirimlerden faydalanabilecek.
61- TOPLU TAŞIMADA ÖĞRENCİLERİMİZE %40 İNDİRİM
İstanbul'umuzu; gençler ve üniversitelilerin doyasıya yaşayacağı bir şehir yapacağız.
Bu şehri; eğitim almanın, üniversite okumanın çok keyifli olduğu bir şehir haline getirmek adına;
Gençlerimizin aylık İstanbul kart kullanım ücretlerinde, %40'lık bir indirim uygulayacağız! İlkokul öğrencilerine ulaşımı ücretsiz yapacağız!
62- İHTİYAÇ SAHİBİ EMEKLİLERE 2.500 TL DESTEK ÖDEMESİ
İhtiyaç sahibi emeklilerin İstanbul kartlarına her ay 2500 TL destek ödemesi yapılacak. Onların her anında yanlarında olmak, yaşamlarını kolaylaştırmak öncelikli görevimiz olacak.
63- 151 KÖYDE 151 KIRSAL KALKINMA PROJESİ
Sürdürülebilir kalkınma ve doğal alanların korunması hedefiyle, kırsal mahallelerimizi 151 Köy'de 151 Kırsal Kalkınma Projesi'yle destekleyeceğiz.
64- TEMATİK KÖYLER OLUŞTURACAĞIZ
Kırsal mahallelerde bulunan doğal alanlar korunarak, altyapı desteği sağlanacak.
Yeni yapılaşmaya izin verilmeyecek ve her mahalle kendi özgün turistik kimliğiyle öne çıkacak.
Kuş gözlem noktaları, kamp alanları ve yürüyüş rotaları oluşturularak doğal güzellikler korunacak. Ayrıca, ziyaretçilere doğal tarım ve hayvancılık atölyeleri kurularak özgün kültür yaşatılacak, gelenekler tanıtılacak.
65- Tarım Emekçilerine Alım Garantisi Vereceğiz
İstanbullu çiftçilerimize tohum, fide, gübre, yakıt, hayvan, makine ve teçhizat gibi tarımsal girdilere doğrudan destek sağlanacak.
Toprak emekçilerine, sözleşmeli tarım ile alım garantisi sunulacak.
66- İKLİM DOSTU İSTANBUL
2040 hedefi net sıfır emisyon. İstanbul'umuzu sürdürülebilir politikalar ile yönetecek, doğa dostu yatırımlar yaparak Net Sıfır Emisyon hedefine emin adımlar atarak ulaşacağız.
RES, GES, JES yenilenebilir enerji yatırımları yapacağız.
67- İSTANBUL BOTANİK BAHÇESİ
İstanbul halkına ve İstanbul'a nefes aldırmak için Botanik Bahçesi yapacağız. Metropolün rengini, muadilleri Hyde Park (1,4 milyon m2) ve Central Park'ın (3,4 milyon m2) toplamlarının yaklaşık 2 katı büyüklüğünde, yani 8,14 milyon m2'lik botanik park ile yeşile çevireceğiz.
68- YENİ KENT ORMANLARI
İstanbul'a yeni kent ormanları kazandırılarak, şehrin aktif yeşil alan miktarını artırmakla birlikte hava kirliliğini azaltacağız.
69- 39 İLÇEYE MAHALLE BAHÇESİ YAPACAĞIZ
İstanbul'un 964 mahallesinde gerçekleştireceğimiz Mahalle Bahçeleri projemiz ile, çocukların güvenli oyun ve spor alanlarına sahip olduğu, mahalle kültürünün canlandığı çok fonksiyonlu alanlar oluşturacağız.
Şehrimize yaklaşık 5 milyon m2 yeşil alan kazandırırken aynı zamanda mahallelerdeki otopark sorununu da uygun olan bahçelerimizin altına yapacağımız katlı kapalı otoparklarla çözeceğiz.
Mahalle Bahçeleri, afet durumlarında ise toplanma ve barınma alanları olarak kullanılabilecek.
70- ESENLER OTOGARI'NI MİLLET BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ
İstanbul'un tam ortasında, artık bu şehrin ihtiyacına cevap veremeyen, alt katları adeta harabeye dönmüş Esenler Otogarı'nı taşıyıp bulunduğu alanın tamamını bölgenin en büyük parkına dönüştüreceğiz.
Bu parkın içinde atölyeler, bilim merkezi, kuluçka merkezi, kütüphane, aşevi; altında ise otoparklar kurarak çevredeki ulaşımı rahatlatacağız.
71- TÜM ÖĞRETMENLERE İNDİRİMLİ ULAŞIM DESTEĞİ
Özel, geçici ve sözleşmeli öğretmen ayrımı ortadan kaldırılacak ve tüm öğretmenlere indirimli ulaşım imkânı sağlanacak.
72- MADDE BAĞIMLILARI İÇİN 'BAHAR EVLERİ'
Şehrin dışında Madde Bağımlıları Rehabilitasyon Köyü kurulacak, vatandaşlar tek başlarına bırakılmadan umut dolu bir geleceğe adım atacaklar.
73- ENGELSİZ İSTANBUL İNŞA EDİLECEK
10 yeni Engelsiz Yaşam Merkezi'yle, engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar çeşitlendirilecek, şehirdeki engelsiz uygulamalar artırılacak.
İstanbul Kart ile avantajlar sağlanacak ve engelli istihdamı desteklenecek.
74- YAŞLILAR İÇİN 3 BÜYÜK YAŞAM MERKEZİ
İki yakada toplamda 3 büyük Yaşlı ve Engelli Yaşam Merkezi kurularak, yaşlı ve engelli bireylere daha kapsamlı destekler sunulacak.
75- BÜYÜKLERİMİZE YEMEK VE TEMİZLİK DESTEĞİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yalnız yaşayan büyüklerimizin destekçisi olacağız.
Kişisel bakım, yemek desteği, hane temizliği, muayene ve tıbbi bakım hizmetleri vereceğiz.
76- ÖĞRENCİ EVLERİNE DOĞALGAZ DESTEĞİ
Öğrenci evlerine aylık 25 metreküp doğalgaz desteği verilecek.
77- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 10 BİN TL EĞİTİM DESTEĞİ
İstanbul'un ve Türkiye'nin geleceği, üniversite öğrencilerimize 10 bin TL eğitim desteği verecek, her anlarında destekçileri olacağız.
78- İLK İŞİNİ KURAN GENÇLERE 100 BİN TL HİBE DESTEĞİ
İlk işini kuran gençlere 100 bin TL hibe desteği verilecek.
79- 39 İLÇEDE 100 BİN KİŞİNİN KULLANIMI İÇİN PAYLAŞIMLI OFİSLER
İlk işlerini kurmak isteyen veya var olan işlerini büyütmek için çalışan gençlerimize 100.000 kişinin kullanabileceği Paylaşımlı Ofisler kuracak, gençlerimizin her zaman yanında olacağız.
80- 7/24 NÖBETÇİ KREŞLER AÇILACAK
Her mahalleye kreş hizmeti götürülecek. Gece emekçilerine özel, 7/24 nöbetçi kreş uygulaması başlatılacak.
81- 0-6 YAŞ ÇOCUĞU OLAN EBEVEYNLERE ÜCRETSİZ ULAŞIM
Aile kart sahiplerine, 0-6 yaş arası çocuğu olan anne ve babalar için çocuklarıyla yapacakları yolculukta ücretsiz ulaşım imkânı sağlanacak.
82- GİRİŞİMCİ KADINLARA 100 BİN TL HİBE
İstanbullu kadınlar kendi işlerini kurma fırsatı bulacak. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100 bin TL hibe verilecek.
83- İLKOKUL ÇOCUKLARINA BESLENME VE ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ
İlkokul çağındaki çocuklar için okullara ücretsiz beslenme ve ulaşım desteği verilecek.
84- OKULLARA GÜVENLİK VE TEMİZLİK DESTEĞİ
Tüm okullara güvenlik ve temizlik desteği sağlanacak. Her okulda, çocuk psikolojisine hakim ve iyi eğitim almış güvenlikler görev yapacak.
85- AFET LOJİSTİK DESTEK MERKEZLERİNİ 1'DEN 7'YE ÇIKARACAĞIZ
Afet durumunda; İstanbul'un tüm gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacı kesintisiz olarak buralardan sağlanacak: Alibeyköy, Atatürk Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Samandıra Askeri Hava Üssü, Maltepe, Yenikapı.
86- 9 NOKTADA YENİ AFET MÜDAHALE MERKEZİ
Afet durumları için 9 noktada itfaiye, tıbbi ünite ve iletişim altyapısına sahip 9 adet Afet Müdahale Merkezi'yle birlikte, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Afet Yönetim Merkezi kurulacak:
Esenler, Ümraniye, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir, Şile, Esenyurt, Pendik, Maltepe.
87- 50 YENİ İTFAİYE İSTASYONU 204 YENİ İTFAİYE ARACI
Afet müdahale kapasitesini 50 yeni itfaiye istasyonu ve 204 yeni itfaiye aracına ek yaparak, yangın söndürme helikopteri ve ambulans görevi yapacak deniz itfaiye araçlarıyla artıracağız.
88- İKİ YENİ ACİL DURUM HASTANESİ
İstanbul'un mevcut 2 Acil Durum Hastanesi'ne ek olarak biri Arnavutköy diğeri Pendik'te olmak üzere 2 yeni Acil Durum Hastanesi yapılacak.
89- 8 YENİ HASTA YAKINI KONAKLAMA MERKEZİ
Avrupa ve Anadolu Yakası'na dörder adet, afet anlarında acil müdahale ekiplerinin konaklayacağı, normal zamanlarda ise hasta yakınlarının ücretsiz bir şekilde faydalanabileceği 8 Hasta Yakını Konaklama Merkezleri kuracağız.
90- KÜLTÜR, SANAT VE TURİZM İLE YAŞAYAN BİR İSTANBUL
İstanbul'a modern bir Kültür Yaşam Merkezi kazandırarak, genç yeteneklerin yetişmesi ve desteklenmesi için çalışacağız.
İstanbul'un kültürel planlamasını yapacağız. İstanbul'da turizm potansiyelini artıracağız. Kültürel mirası gelecek nesillere aktaracağız. Genç sanatçıların yetişeceği bir ekosistem oluşturacağız.
91- DİJİTAL İKİZ İSTANBUL
Dijital İkiz İstanbul projesi ile şehre ait her veri tek merkezden ölçülerek yönetilecek.
Dört Boyutlu Şehir Modeli üzerinde deprem, sel,yangın gibi afet senaryolarını sanal ortamda simüle edilerek, şehrimizi olası en kötü durumlara karşı hazırlıklı hale getirmeyi amaçlamaktadır.
BYTE-İstanbul vatandaşların rahatı için modern kent uyumlu hizmetlerle donatılacak.
Hepsi Taze ile pazardan mutfağa gıda hattı kurulacak. Ürünlerin üretimden vatandaşların ellerine geçene kadar ki tüm aşamalarını, bütün ayrıntılarıyla öğrenme imkânına kavuşacak.
@Parket ile İstanbul'un tüm otoparkları tek uygulamayla elinizin altında olacak. Yol-@çık ile ulaşım araçlarına cepten ulaşılabileceksiniz. Bulunulan konumdan gidilmek istenen konuma kadar en verimli ulaşım araçları anlık olarak takip edilebilecek.
92- SPOR ALANLARI AFET TOPLANMA ALANLARI OLACAK
Yeni spor alanları afet anında yüzbinlere kolayca kucak açacak toplanma bölgeleri, heliport ve geçici barınma alanları olarak planlanacak.
93- OLİMPİYAT ŞEHRİ İSTANBUL
İstanbul'u Olimpiyat şehri yapacak projelere imza atarak, "Olimpik Şehir İstanbul! Hedef 2036!" vizyonuyla sporun ve sporcunun her zaman yanında olacağız. 5 yıl içerisinde Olimpiyat Oyunları için gerekli tesisleri tamamlayacağız.
Tüm dünyanın takip edeceği uluslararası spor organizasyonlarını şehrimizle buluşturarak, İstanbul'u bir spor başkenti haline getireceğiz.
94- ÇEMBERLİTAŞ MEYDANI VE CADDELERİ ÖZÜNE DÖNÜYOR
Pertevniyal Camii ve çevresinde yapılacak düzenlemeyle, tarihi yarımadaya yakışır bir görünüm elde edilecek.
Kara Surları rehabilitasyon çalışmasıyla bostanların ve surların yakınındaki binaları özgün ve mimari yapıya uygun hale getireceğiz.
95- SULTAN AHMET MEYDANI'NDA 1700 YIL ÖNCESİNE YOLCULUK
Fatih Sultan Mehmet'in emanetine sahip çıkarak, VR gözlükler ile 1700 yıl öncesinin Sultan Ahmet Meydanı çevresinde vatandaşlarımızı tarihi bir geziye çıkaracağız.
96- FATİH CAMİİ ÇEVRESİ ESKİ GÜZEL GÜNLERE GERİ DÖNÜYOR
Fatih Camii ve çevresinde yer alan mimari değerlerimizi koruyacak bir düzenleme çalışması yaparak, bölgenin tarihi dokusuna yeniden kavuştuğu, İstanbul'un gözde turistik bölgelerinden birine dönüştüreceğiz.
97- KIBLE ÇEŞME CADDESİ HAYAT BULACAK
Kıble Çeşme Caddesi'nde bulunan tarihi yapılar restore edilerek, Eminönü'nün çehresi güzelleştirilecek.
98- EMİNÖNÜ-SİRKECİ İSTANBUL'A KAVUŞACAK
Eminönü-Sirkeci ile Tarihi Yarımada'nın sahil bandında yenileme ve peyzaj çalışması yaparak, İstanbulluların sosyal aktivite imkanlarını artıracağız.
99- TARİHİ YARIMADA YENİLEME VE GÜÇLENDİRME PROJELERİ
Eminönü - Sirkeci Sahil Bandı Düzenlemesi, Kıble Çeşme Caddesi Rehabilitasyonu, Sirkeci Tren Garı Çevre Düzenlemesi, Sultanahmet Meydanı Çevresi Düzenlemesi, Süleymaniye Camii ve Çevresi Düzenlemesi.
Fatih Camii Çevresinin Yenileme ve Düzenleme Projesi, Ordu Caddesi ve Çemberlitaş Meydanı Düzenlemesi, Haydarpaşa Tren Garı ve Kadıköy Meydanı Düzenlemesi.
100- İSTANBUL TRAFİĞİNİN ÇÖZÜMÜ; BİSİKLET YOLU
Akıllı ulaşım sistemleri uygulanacak; bisiklet ulaşımını teşvik etmek için bisiklet yollarının uzunluğu 2029'da 1000 km'yle iki katına, 2034'te ise 1500 km'ye çıkartılacak.
101- İSPARK OTOPARK ÜCRETLERİNDE %25 İNDİRİM UYGULAYACAĞIZ
Aracını evinin önüne park eden vatandaşımızdan gece veya gündüz saatlerinde ücret alınmayacak. Ücretsiz park süresini 2 katına çıkaracağız.
102- 5 YILDA 250 BİN ARAÇLIK OTOPARK
İstanbul'un sokaklarını otopark olmaktan kurtarmak için ilçelerimizin farklı noktalarında açık ve kapalı otoparklar inşa edeceğiz.
103- TAKSİ SORUNU ÇÖZÜLECEK
Yepyeni bir dijital sistemle mevcut sorunlar araştırılacak. Taksicilere yönelik eğitim, denetim, ödül ve ceza uygulamalarıyla birlikte, taksi sayısı ihale yöntemiyle artırılarak soruna kökten bir çözüm getirilecek.
Dijital uygulamaları tek merkezde buluşturacağız. Bilimsel verilerle gerçek ihtiyaçları belirleyeceğiz.
İhale yöntemiyle etaplar halinde artış sağlayacağız. Eğitim, denetim, ödül, ceza uygulamalarını işleteceğiz.
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