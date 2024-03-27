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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’dan gençlere mektup

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’dan gençlere mektup

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, gençlere dijital mektup gönderdi. İstanbul’un deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğunu belirten Kurum, “Deprem algı dinlemez.” dedi. Bugüne kadar yer aldığı her görevde, ülkenin dört bir yanında vatandaşların sorunlarını çözmek için çalıştığının altını çizen Kurum, şimdi de İstanbul’da endişesiz bir hayat sürülmesi için birçok proje geliştirdiğini dile getirdi. 1 Nisan’dan itibaren İstanbul’u depreme hazırlamak için çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Kurum, “Deprem kapıyı çalmadan harekete geçeceğiz.” dedi. İstanbul’u en hızlı şekilde depreme hazırlamak amacıyla yola çıktığının altını çizen Kurum, “Deprem kapıyı çalmadan, her şey altüst olmadan İstanbul kazanacak.” diyerek mektubunu tamamladı.

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