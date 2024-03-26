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CHP'li heyet halka şirin görünme çabalarını eline yüzüne bulaştırdı: Ezan zayıf olduğum konu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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CHP’li heyet halka şirin görünme çabalarını eline yüzüne bulaştırdı: Ezan zayıf olduğum konu

31 Mart seçimleri kapsamında Balıkesir mitinginde bulunan CHP'li heyet, halka şirin görünme çabalarını eline yüzüne bulaştırdı. Mitinge ezan molası verileceğini duyuran görevli mikrofonu açık unutunca, olanlar oldu. Ezanın ne zaman okunacağını aralarında tartışan CHP'li isimlerin diyaloglarıyla sosyal medyada epey alay edildi.

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