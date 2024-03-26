AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse A Haber’de | Gelecek 5 yılda projeleri neler?

Ama bugün bu kanserojen madde üreten boruları kökten çözmemiz lazım dedik ve şehrimize taşıdığımız suyun 3'te 2'si kayıp kaçak. Biz bu suyu şehrimize getirmek için milyonlarca lira fatura ödüyoruz. Dolayısıyla ekonomik yönden de Yozgat halkı çok büyük zarar görüyor. 60 ayda 480 milyon zarar. Yozgat'ı ihya edecek para ziyan oldu. Biz dedik ki hem sağlığımız kurtulsun, hem de bu ekonomik olarak düzeltelim dedik. Bir de bizim su aldığımız havza aslında sulama için yapılmış göletler. Dolayısıyla suya olan ihtiyacımız var. Biz tarıma gidecek suyu, şehre getiriyoruz. Dolayısıyla çiftçilerimiz de bundan perişan oluyor. Hem çiftçilerimiz, hem şehrimiz kazanacak, hem sağlığımız düzelecek. Avrupa yatırım bankası üzerinden yapmış olduğumuz proje, 3,5 yılda parasını çıkardı.

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