AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse A Haber'de | Gelecek 5 yılda projeleri neler?
AK Parti'nin Yozgat Belediye Başkan adayı olan Celal Köse, A Haber canlı yayınında gelecek 5 yıldaki projeleri ve Yozgat'ta yaptığı faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Türkiye, adım adım 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere adım adım yaklaşıyor. Başkan Erdoğan, seçimler öncesi miting maratonuna devam ederken, bugünkü ikinci durağı Yozgat olacak. Yozgat'ta AK Parti adayı Celal Köse, Başkan Erdoğan'ın yapacağı ziyaret ve şehre yeni dönemde yapacakları projelerle ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte AK Parti Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse'nin açıklamaları
Sayın Cumhurbaşkanımız bundan 5 yıl önce gelmişti Yozgat'a. 5 yıl sonra tekraren burada misafir etmenin inşallah onuruyla, gururuyla hep birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda saat 15.30'da burada olacağız. Cumhurbaşkanımızı Yozgat'ta karşılayacağız.
Tabi 5 yıl boyunca Allah'a hamdolsun memleketine hizmet etmek gibi şerefli onurlu bir görevi hep birlikte icra ettik. Tabi geldiğimiz günlerde vatandaşa olan borcumuz vardı, sevdamız vardı, seçim beyannamemizde yapmamız gereken projelerimiz vardı. Onların her birini Allah'a hamdolsun yapmış olmamızın mutluluğuyla halkımızın karşısına çıkıyoruz biz. Şehir merkezimizde kanayan yaralarımız vardı. Onların tamamını hallettik. Büyük Camii çevresi, millet bahçesi, hasta yakını konuk evi, gençlik merkezi, spor vadisi, konaklarımız, spor tesis alanlarımız, depolama alanlarımız, asfaltlarımız, yeni araçlarımız... Tabii bunların yanı başında açtığımız yeni bulvarlar, ışıklandırma çalışmaları yani müthiş bir şekilde 5 yıl boyunca Allah'a hamdolsun dolu dolu geçirdik.
Ama öyle bir projemiz vardı ki bizim, büyük altyapı hamlesi dediğimiz dev bir projemizdi. Asrın projesi dedik ama aslında 2 asırlık bir projemiz. Bizim şehrin içme suyu ağı 70 yıl önce yapılmış ve şehrimizin 212 kilometrelik içme suyu ağının 3'te 1'i asbestli borulardan oluşmaktaydı. Kanserojen madde ürettiği kesinleşmiş ve kullanılması yasak borulardan şehrimize su veriyorduk biz. Tabi bu büyük bir vebaldi. Geçmiş yıllarda bunun kanserojen olduğu bilinmediği için o zaman yapanlar da doğal olarak bu malzemeyi kullanmışlar.
Ama bugün bu kanserojen madde üreten boruları kökten çözmemiz lazım dedik ve şehrimize taşıdığımız suyun 3'te 2'si kayıp kaçak. Biz bu suyu şehrimize getirmek için milyonlarca lira fatura ödüyoruz. Dolayısıyla ekonomik yönden de Yozgat halkı çok büyük zarar görüyor. 60 ayda 480 milyon zarar. Yozgat'ı ihya edecek para ziyan oldu. Biz dedik ki hem sağlığımız kurtulsun, hem de bu ekonomik olarak düzeltelim dedik. Bir de bizim su aldığımız havza aslında sulama için yapılmış göletler. Dolayısıyla suya olan ihtiyacımız var. Biz tarıma gidecek suyu, şehre getiriyoruz. Dolayısıyla çiftçilerimiz de bundan perişan oluyor. Hem çiftçilerimiz, hem şehrimiz kazanacak, hem sağlığımız düzelecek. Avrupa yatırım bankası üzerinden yapmış olduğumuz proje, 3,5 yılda parasını çıkardı.
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