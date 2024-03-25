CHP’nin kaçakçı başkan adayları! Birinin villası diğerinin okulu kaçak çıktı

Yapılan incelemede inşaat seviyesinin yüzde 90'a ulaştığı anlaşıldı. Mudanya Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Deniz Dalgıç'ın ise, Bursa'nın en zengin bölgesi olan Bademli'de villa yaptırdığı ve bu villaya projede olmayan ek yapılar inşa ettiği ortaya çıktı. Deniz Dalgıç'ın, Bademli'deki inşaatında, projeye aykırı olarak imalat yapıldığı tespit edilirken kaçak yapı zaptı tutuldu.