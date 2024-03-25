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CHP'nin kaçakçı başkan adayları! Birinin villası diğerinin okulu kaçak çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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CHP’nin kaçakçı başkan adayları! Birinin villası diğerinin okulu kaçak çıktı

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ile ilgili skandalların sonu gelmiyor. Bozbey'in Nilüfer'deki özel okulunun kaçak olarak inşa edildiği öğrenildi. Skandallar bununla da bitmedi. Aynı zamanda CHP'nin Mudanya Belediye Başkan adayı Deniz Dalgıç'ın ise Mudanya'daki lüks villası kaçak çıktı. Her iki isme de, aday gösterilmeyen CHP'li Belediye Başkanları kaçak cezası kesti.

CHP'de Kurultay öncesi başlayan ve aday belirleme sürecinde tavan yapan kaos ve iç çatışmalar, seçimlere günler kala skandalları da gün yüzüne çıkardı.

Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey ve kızı Side Bozbey'e ait olan Nilüfer İlçesi Konak Mahallesindeki özel okulda kaçak olarak kat yükseltildiği ortaya çıktı. Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapı ekiplerinin yaptığı incelemede, güncel ruhsat olmadan inşaatta seviye artışı olduğu belirlenerek inşaat mühürlendi.

Yapılan incelemede inşaat seviyesinin yüzde 90'a ulaştığı anlaşıldı. Mudanya Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Deniz Dalgıç'ın ise, Bursa'nın en zengin bölgesi olan Bademli'de villa yaptırdığı ve bu villaya projede olmayan ek yapılar inşa ettiği ortaya çıktı. Deniz Dalgıç'ın, Bademli'deki inşaatında, projeye aykırı olarak imalat yapıldığı tespit edilirken kaçak yapı zaptı tutuldu.

Mustafa Bozbey'in eşi ve kızına ait özel okulun kaçak katları için Nilüfer Belediyesi tarafından Bozbey'e 44 Milyon TL ceza kesildiği ortaya çıkarken, Bozbey'in şirket avukatları tarafından cezaya itiraz edildiği öğrenildi.

Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç'ın Bademli'deki villasına ek olarak yaptırdığı kaçak yapıların yıkılması için süre verildiği belirtildi.

CHP'li her iki ismin kaçak okul ve villalarına bugüne kadar göz yuman CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın, seçimlere 1 hafta kala harekete geçmesi ve kaçak tespitinde bulunması, parti içi hesaplaşma olarak yorumlandı.

Mustafa Bozbey, her iki isimle de devam etmemek koşuluyla Bursa adaylığını kabul edeceğini söylemiş ve mevcut başkanların aday gösterilmesini engellemişti.

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