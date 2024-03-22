İstanbul seçim sonuçları! 31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçim sonucu ve oy oranları- AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde toplamda 1 milyon 32 bin 610 genç ise ilk kez oy kullanacak. 81 il ve 922 ilçe için gerçekleştirilecek olan seçimlerde en çok merak edilen illerden biri de İstanbul. Peki 31 Mart 2024 İstanbul yerel seçim sonucu ne oldu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?
Türkiye yerel seçimler için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, belediye başkanlarından muhtarlara kadar yerel yöneticilerini belirlemek üzere oy kullanacak. Vatandaşlar il ve ilçe bazında sonuçları ahaber.com.tr üzerinden anbean takip edebilirler. Bu kapsamda İstanbul seçim sonuçları merak konusu oldu.
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Gençlerin İlk Oy Heyecanı
Türkiye'nin dört bir yanında yerel seçimler için geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği seçim takvimi çerçevesinde, ülke genelinde 1 milyon 32 bin 610 genç, hayatlarında ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşayacak. Bu tarihi olay, genç nüfusun siyasi süreçlere katılımının önemini bir kez daha vurguluyor.
Seçimlerde İstanbul, hem en fazla adayın bulunduğu hem de en uzun oy pusulasına sahip olacak il olarak dikkat çekiyor. YSK Başkanı Yener, okulların ve konteyner alanların seçim gününe hazır hale getirildiğini belirtti. Bu seçim, oy pusulasının uzunluğuyla da tarihe geçecek; en uzun pusula 97 santimetre, en kısa ise 4,5 santimetre boyunda olacak.
Katılım Rekoru: 34 Siyasi Parti Yarışta
Toplam 34 siyasi parti, yerel seçimlerde yarışacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması da belirlendi, bu sıralama seçmenler için önemli bir rehber olacak. İstanbul'dan sonra en fazla adayın yer aldığı iller ise Gaziantep ve Malatya olarak öne çıkıyor.
Seçim Süreci
Adaylık başvuruları, 20 Şubat'ta tamamlandı ve kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklandı. Seçim sürecinde propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart'ta başlayacak. Seçim propagandası ve yasaklarının, 30 Mart saat 18.00'de sona ermesi planlanıyor.
Seçmen Bilgilendirme ve Oy Verme Saatleri
Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı, 24 Mart'ta tamamlanacak ve seçmenler, oy kullanacakları yeri ve sandığı çeşitli kanallar aracılığıyla öğrenebilecekler. Oy verme saatleri, mevsim şartları göz önünde bulundurularak bazı illerde değişiklik gösterecek.
Doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 arasında olacakken, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanılacak.
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