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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi | Adalet Bakanı Tunç: 12 kişi gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi | Adalet Bakanı Tunç: 12 kişi gözaltında

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylar nedeniyle 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında konuyla ilgili kritik gelişmeleri aktardı...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgiili olarak "Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Buna rağmen 'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?' konusunu değerlendirdik" dedi.

Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

CHP'DE PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ SORUŞTURMASI

Savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı. Eğer bir suç varsa, bir kara para varsa, bir suçtan kaynaklanan gelir varsa tüm bunlar ortaya çıkacaktır.

Bizim savcılığa talimat vermemiz söz konusu değil. Savcılık benim beyanatımdan önce zaten soruşturmayı başlattı. Benim yargıya talimat vermem, savcılığa talimat vermem söz konusu olamaz.

TRABZON'DAKİ OLAYLI MAÇ

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Buna rağmen 'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?' konusunu değerlendirdik. Bir taslak çalışmamız oluştu. Seçim sonrası Meclis'imizin takdirine sunacağız.

"DOSYADA BİR EKSİKLİK YOK ŞU ANDA İADEYLE ALAKALI"

Bizim geçici tutuklama kararının uygulanması. Yani biz diyoruz ki, geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin. Biz yargılama yapacağız diyoruz. Şimdi oradan cevap bekliyoruz. Dosyada bir eksiklik yok şu anda iadeyle alakalı.

Bizim ülkemizin kanununda da vatandaş iade edilmez diye bir kural var. Ama bu kesin bir kural değil. Burada annenin suçu bakımından işte alt soy, üst soy suçluyu kayırma suçundan cezasızlık durumu var deniyor. Sadece suçluyu kayırma olarak da görmemek lazım. Delillerin yok edilmesi, yaralıları öylece bırakıp gitmek gibi birçok suç olabilir.

"İFADESİNİ ALMADAN CEZALANDIRMA YOLUNA GİDEMİYORUZ"

Biz soruşturmayı açarız. Ama yargılama yapabilmemiz için ifadesinin alınması lazım. Kaçak şahıs statüsüne giriyor. Kaçak şahısla ilgili olarak en son Anayasa Mahkemesi, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdiğinizde bile kaçak şahsın ifadesini almanız gerekir diyor. En son yaptığımız düzenleme de bununla ilgiliydi, 8. Yargı Paketi'nde. Dolayısıyla biz ifadesini almadan cezalandırma yoluna gidemiyoruz.

(ABD makamları) Yargılayabilir. Yani der ki "Sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin, benim vatandaşımsın, dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım" diyebilir.

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