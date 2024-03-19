CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı seçim telaşı sardı! Kapattığı ücretsiz kursları tekrar açmaya başladı

BİNLERCE GENCİN GELECEĞİYLE OYNADI

Kursun açıldığı günden kapatılana kadar görev yaptığını dile getiren ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir öğretmen, "Zeydan Karalar binlerce gencin geleceğiyle oynadı. Eğitimleri yarı kaldı. Gençlik merkezlerimizde 10 bin öğrenciye eğitim verdik. Büyük başarıya imza attık. Öğrencilerimiz üniversiteleri kazandı. Hepsi meslek sahibi oldu. Hatta şu an eğitim verdiğim öğrencilerimden biri benim avukatım. Şimdi ne oldu da kursları yeniden açtı? 5 yıldır sınava hazırlanamayan gençlerin hakkı ne olacak" dedi.