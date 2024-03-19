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CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı seçim telaşı sardı! Kapattığı ücretsiz kursları tekrar açmaya başladı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.03.2024 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
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CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı seçim telaşı sardı! Kapattığı ücretsiz kursları tekrar açmaya başladı

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere sayılı günler kala Zeydan Karalar'ı seçim telaşı sardı. Adana’da 5 yıl önce koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı, maddi durumu iyi olmayan gençleri lise ve üniversiteye hazırlayan ücretsiz “Gençlik merkezlerine” kilit vurmak olan CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, seçim yaklaşınca merkezleri yeniden açmaya başladı.

Geçmiş dönemde maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin lise ve üniversiteye ücretsiz hazırlandığı 17 gençlik merkezini "25 sahte diplomalı öğretmen var" gerekçesiyle kapatarak öğrenci ve aileleri mağdur eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı seçim telaşı sardı.

Ücretsiz kursları yeniden açmaya başlayan Karalar, Ocak ve Şubat ayında Kozan, Karataş ve Ceyhan kurs merkezlerini açmıştı. Şimdi de Kuruköprü şubesini açtı.

2019 yerel seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturduktan sonra 3 binden fazla işçiyi çıkararak ekmeğinden eden Başkan Karalar, ücretsiz gençlik merkezinde eğitim gören binlerce gencin de geleceğiyle oynadı. Başkan Karalar, öğrencilere ücretsiz eğitim veren öğretmenlerle birlikte 259 personelin işine de son vermişti.

BİNLERCE GENCİN GELECEĞİYLE OYNADI

Kursun açıldığı günden kapatılana kadar görev yaptığını dile getiren ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir öğretmen, "Zeydan Karalar binlerce gencin geleceğiyle oynadı. Eğitimleri yarı kaldı. Gençlik merkezlerimizde 10 bin öğrenciye eğitim verdik. Büyük başarıya imza attık. Öğrencilerimiz üniversiteleri kazandı. Hepsi meslek sahibi oldu. Hatta şu an eğitim verdiğim öğrencilerimden biri benim avukatım. Şimdi ne oldu da kursları yeniden açtı? 5 yıldır sınava hazırlanamayan gençlerin hakkı ne olacak" dedi.

Kuruköprü şubesini açan Zeydan Karalar'ın "Eğitim ve öğretimi desteklemek üzere hayata geçirdiğimiz ve yaklaşık 1500 öğrencimizin eğitim gördüğü kurs merkezimizde 7 ve 8. sınıf öğrencilerimize LGS, 11 ve 12. sınıf ile mezun öğrencilere YKS hazırlık dersleri veriyoruz" paylaşımında bulunması dikkat çekti.

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