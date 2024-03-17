Başkan Erdoğan Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya'daki Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı. Erdoğan, miting sonrası Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya'daki Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı.
Başkan Erdoğan, miting sonrası Mevlana Türbesi'ni ziyaret etti.
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