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Hukuk yok liyakat yok! Balıkçı Kenan’dan CHP’li Ekrem İmamoğlu sert tepki: Tapulu arazim İBB tarafından işgal ediliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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Hukuk yok liyakat yok! Balıkçı Kenan’dan CHP’li Ekrem İmamoğlu sert tepki: Tapulu arazim İBB tarafından işgal ediliyor

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İstanbul Beylikdüzü'nde Balıkçı Kenan olarak tanınan Kenan Balcı, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz bir şekilde tapulu arazisini işgal ettiğini dile getirdi.

İstanbul'da "Balıkçı Kenan" olarak bilinen Kenan Balcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü'nde iş yerinin yanındaki tapulu arazisini hukuksuz şekilde işgal ettirdiğini iddia etti.

Balcı, Kavaklı Mahallesi'ndeki İBB tarafından işgal edildiğini önü sürdüğü arazisinin yanında bulunan iş yerine "Ekrem İmamoğlu elini toprağımızdan çek", "Ekrem İmamoğlu arazimize çöktü", "Balıkçı Kenan'ı yok ediyor. Ekrem İmamoğlu zulüm yapıyor" yazılı pankartlarla arsasının tapusu ve mahkeme tutanaklarını astı.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Balcı, yarım asırdan beri balıkçılık yaptığını belirterek, karıncayı bile incitmeyen bir kişiliğe sahip olduğunu anlattı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun arazisini gasbettiğini öne süren Balcı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu değerini yok eden Ekrem İmamoğlu, kötülükte sınır tanımayan Ekrem İmamoğlu." ifadelerini kullandı.

Balcı, Beylikdüzü'ndeki Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin İmamoğlu tarafından birkaç yıl önce yıktırıldığını iddia etti.

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