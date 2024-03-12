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Ankara'da 10 ülkenin NATO'ya katılımının yıl dönümü kutlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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Ankara’da 10 ülkenin NATO’ya katılımının yıl dönümü kutlandı

Çekya, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın NATO'ya katılımlarının yıl dönümü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Vacek, burada yaptığı konuşmada, Bulgaristan, Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya, Romanya, Litvanya, Letonya ve Estonya'nın NATO'ya katılımının yıl dönümünü Türkiye'de kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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