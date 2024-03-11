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İstanbul'da ramazanın ilk iftarı öncesi trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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İstanbul’da ramazanın ilk iftarı öncesi trafik yoğunluğu yüzde 74’e çıktı

Mesaisini tamamlayan İstanbulların ramazanın ilk iftarına yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle mega kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. İlk iftar öncesinde trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.

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