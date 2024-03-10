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CHP fondaşı Tele1'de 'Özel' skandal! FETÖ'cüleri aklamaya çalıştı: Anayasa değişikliği ile ilgili argümanları kullandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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CHP fondaşı Tele1’de ’Özel’ skandal! FETÖ’cüleri aklamaya çalıştı: Anayasa değişikliği ile ilgili argümanları kullandı

Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken CHP ile DEM Parti arasındaki pazarlıklar hızlandı. Yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakan Özgür Özel İstanbul ve Ankara konusunda DEM'in desteğini alabilmek için "yanlamalarına" devam ediyor. Özgür Özel CHP'nin fondaşlığını yaptığı TELE1'de 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili olarak FETÖ'cülerin Anayasa değişikliği ilgili argümanlarını kullanarak yerel seçimler öncesi algı operasyonuna soyundu ve alçak terör girişimini aklamaya çalıştı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde PKK terör örgütünün siyasi ayağı olan DEM Parti ile "Kent uzlaşısı" adı altında açık ittifak yapan CHP; DEM'e 48 meclis üyesi adaylığı verdi.

CHP ile DEM Parti arasındaki ittifak giderek güçlenirken özellikle İstanbul için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

KANDİL'E 'ÖZEL' MUAMELE: ŞEFFAF OLACAĞIZ

DEM Parti de iade-i ziyaret gerçekleştirirken DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılanmıştı.

Toplantıda Özgür Özel kirli ittifakı açıkça duyurarak, "DEM (HEDEP) Parti ile ilişkilerimizi bundan sonra kamuoyu önünde açık şeffaf bir şekilde sürdürmeyi devam ettireceğiz" demişti.

"SAMİMİ ŞEKİLDE GÖRÜŞÜYORUZ" İTİRAFI

Diğer yandan İstanbul ve Ankara'da DEM Parti desteğine muhtaç olan CHP'de Özgür Özel iki parti arasında görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Özel "DEM Parti ile görüşmelerimizi, şeytanla pazarlık ediyormuş gibi gösteriyorlar ama bizim görüşmelerimiz samimi." ifadelerini kullanmıştı.

CHP YANDAŞI TELE1'DE ÖZGÜR ÖZEL'DEN FETÖ GÜZELLEMESİ

CHP'nin fonladığı TELE1'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz ile ilgili olarak FETÖ'cülerin anayasa değişikliği ile ilgili argümanlarını kullandı.

HAİN DARBE GİRİŞİMİNİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Özgür Özel, Merdan Yanardağ terör sevici isimlerin sunuculuğunu yaptığı CHP fondaşı TELE1'de 15 Temmuz hain darbe girişimini aklamaya çalıştı.

Özel, "O gece darbe başarılı olsaydı darbeciler buna benzer bir Anayasa yapacaklardı." söylemleri ile skandal ifadeler kullandı.

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