CHP fondaşı Tele1’de ’Özel’ skandal! FETÖ’cüleri aklamaya çalıştı: Anayasa değişikliği ile ilgili argümanları kullandı

"SAMİMİ ŞEKİLDE GÖRÜŞÜYORUZ" İTİRAFI

Diğer yandan İstanbul ve Ankara'da DEM Parti desteğine muhtaç olan CHP'de Özgür Özel iki parti arasında görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Özel "DEM Parti ile görüşmelerimizi, şeytanla pazarlık ediyormuş gibi gösteriyorlar ama bizim görüşmelerimiz samimi." ifadelerini kullanmıştı.

CHP YANDAŞI TELE1'DE ÖZGÜR ÖZEL'DEN FETÖ GÜZELLEMESİ

CHP'nin fonladığı TELE1'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz ile ilgili olarak FETÖ'cülerin anayasa değişikliği ile ilgili argümanlarını kullandı.