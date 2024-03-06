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Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye ne zaman 5G'ye geçecek? Tarih verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye ne zaman 5G’ye geçecek? Tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisine uygun zamanda doğru piyasa şartlarıyla geçmeyi düşündüklerini belirterek, "Muhtemelen 2026'da 5G'ye geçeceğiz." dedi.

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