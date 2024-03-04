Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan 31 Mart mesajı: Bizi arayanlar temel atarken, açılış yaparken bulacak!

Algı ve polemik yapmadıklarını belirten Kurum, şöyle devam etti:

"1 Nisan'da görevi bırakacak mevcut yarı zamanlı CHP'li İBB Başkanı, 'Ben metro fatihiyim' diyor. 5 yılda sadece ve sadece 8 kilometre metro yapan sen mi fatih olacaksın? Sultanbeyli'nin metrosunu bitiremeyen sen mi fatih olacaksın? Hadi oradan. Sen bir de kalkıp bizim İstanbul'a kazandıracağımız eserleri eleştiriyorsun. '650 bin konutu nasıl yapacaksın' diyor. Ya sen, cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul'u kaderine terk ederken, ben deprem bölgesinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atıyordum. Sen, kendi genel başkanını devirmek için o otel odalarında gizli gizli toplantılar yaparken, ben İstanbul'da 365 milyar liralık yatırım yapıyordum. Sen, İstanbul'u, vatandaşlarımızı kara kışa teslim edip büyükelçilerle balık yerken, ben İstanbul'un 39 ilçesinde 80 bin yuvayı vatandaşlarımıza teslim ediyordum. Sen, o bizim güzelim dikey bahçelerimizi sökerken, ben İstanbul'a yeni millet bahçeleri kazandırıyordum. Peki, sen İstanbul'a yabancı belediye başkanı, senin neyin var? Şu 5 yılda İstanbul'a arada bir uğradın, algıdan başka hiçbir şey yapmadın, hep dedikodu, hep manipülasyon yaptın. Çünkü en iyi bildiğin iş bu, başka bir iş bilmiyorsun ki."