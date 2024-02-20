ÖSYM'nin anahtarını FETÖ'cülere vermişti! Ali Demir için verilen tartışmalı beraat kararı! Skandalları saymakla bitmiyor
Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir, tutuksuz yargılandığı davada FETÖ üyeliği suçundan beraat etti. Dosyada itirafçı beyanlarıyla soruların nasıl çalındığı tek tek anlatılırken, iddianamede soruları çalan ekibin Demir tarafından işe alındığı kaydedilmişti
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görevde olduğu sürede düzenlenen tüm sınavlarda soruların sızdırılmasına ilişkin yargılanan ÖSYM Eski Başkanı Ali Demir, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun sabit olmadığından beraat ederken, 'Görevi kötüye kullanma suçundan' ise 1 yıl 15 gün hapis cezası alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Demir hakkında verilen beraat kararı bomba gibi gündeme düştü.
İDDİANAMEDE BÜTÜN EYLEMLERİ ANLATILMIŞTI
Ali Demir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, itirafçı beyanlarında soruların nasıl bir sistemle çalındığı anlatılmıştı.
Soruların, matbaaya gönderilmek üzere 'Sır cihazı' adı verilen kriptolu belleğe yüklendiği sırada ÖSYM'nin bilgisayarlarına kurulan ProNMS ve Lumension adlı programlarla arka planda kaydedildiği, bu şekilde elde edilen soruların, kurumda görevli örgüt mensuplarınca FETÖ'nün sözde ÖSYM imamı Bekir Şimşek'e ulaştırıldığı ifade edilmişti.
İddianamede, soruşturma açıldığı bilgisine ulaşan örgüt mensuplarının, ÖSYM'deki bilgisayarlara geri dönülemeyecek şekilde 35 kez format attığı buna rağmen bazı bilgisayarlarda sınav sorularını kaydeden programlara ilişkin kalıntılar bulunduğu da aktarılmıştı.
SORU SIZDIRANLAR ALİ DEMİR TARAFINDAN İŞE ALINDI
Soruların bu şekilde sızdırıldığı dönem Ali Demir'in ÖSYM Başkanı olduğu, soru hazırlanması ve güvenlikle ilgili kritik birimlerde çalışırken hakkında FETÖ'den işlem yapılan kişilerin ya Ali Demir döneminde işe alındığı ya da başka birimlerdeyken Demir'in onayıyla bu birimlerde görevlendirildikleri belirtilmişti.
'AMAN KİMSE DUYMASIN'
Demir hakkındaki iddianamede, 2012 KPSS'de gözetmen öğretmen S.Ö'nün bir öğrenciyi cevap anahtarı ile birlikte yakaladığı, olayın duyulması sonrasında ise Ali Demir'in önce okula, sınavdan sonra da öğretmen S.Ö'nün evine gittiği anlatılmıştı.
Öğretmen S.Ö. ifadesinde Ali Demir'in, "Bunlar münferit olaylar aman kimse duymasın" dedi. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın da emniyetteki örgüt mensupları tarafından kapatıldığı aktarıldı.
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