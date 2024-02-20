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AYM'de seçim süreci başladı! Başkan Zühtü Arslan'ın görev süresi doluyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2024
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AYM’de seçim süreci başladı! Başkan Zühtü Arslan’ın görev süresi doluyor

Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) seçim süreci resmen başladı. AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 20 Nisan 2024'te dolacağı belirtilirken, seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına AYM Başkanlığı görevini üstlenecek.

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