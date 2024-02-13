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Başkan Erdoğan'dan 11 yıl sonra Kahire ziyareti! Yeni ittifaklar Doğu Akdeniz’in geleceğine nasıl etki edecek?

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Giriş Tarihi: 13.02.2024 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
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Başkan Erdoğan’dan 11 yıl sonra Kahire ziyareti! Yeni ittifaklar Doğu Akdeniz’in geleceğine nasıl etki edecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın onur konuğu olarak katıldığı Dünya Hükümetler Zirvesi Kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Erdoğan'ın diplomasi alanındaki başarılı siyasetine dikkat çeken haber sitesi El Monitor, ziyaretten günler önce yayınladığı yorum yazısında 'Doğu Akdeniz'den Etiyopya'ya kadar Türkiye lideri Erdoğan ve Sisi bölgesel eksen oluşturabilir mi?' sorusunu yöneltti.  İki liderin ne konuştuğu merak konusuyken A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan onu konuğu olarak katılacağı Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Başkan Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı kapsayan üç günlük ziyareti dünya basınına damga vurdu.

İki liderin ne konuştuğu merak konusuyken A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında uzman isimler dengeleri değiştirecek o adımların şifrelerini anlattı. İşte o programdan satır başlıkları;

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın

Türkiye ve Mısır'a baktığımızda Doğu Akdeniz'in en önemli iki devleti. Çünkü birincisi 1982 Deniz hukuku sözleşmesi her ne kadar Türkiye tarafı olmasa dahi kuralları uygulayan devlettir, ikincisi bir defa münhasır ekonomik bölgede devlet iki yoz deniz miline kadar önünde bir şey yoksa o tarafta yetkiye sahiptir. Ancak karşılıklı olan devletler eşit orta hat üzerinden deniz yetki alanlarını belirlerler.

11 SENE SONRA ZİYARET

Sisi'deki olay Türkiye ile Mısır arasını açmıştır ve burada beşinci kol faaliyeti Türkiye ile Mısır arasındaki dostluğa neşret atmıştır ve uzun süre iki devlet küs olmuştur. Halbuki iki devlet kardeştir.

Burada Ankara Kahire denklemi Orta Doğu'daki savaşı da durdurabilecek güce sahiptir. Hem askerî açıdan hem de siyasi açıdan.

Bu geceden itibaren Türkiye ile Mısır eski ilişkilerinden çok daha iyi bir duruma gelecektir.

Enerji konusunda beraber çalışabilecek olan iki devlet Türkiye'nin deniz sondaj gemileri ile hem Mısır kara suları içerisinde münhasır ekonomik bölgesinde hem de Lübnan'da gaz çıkarıp üretebiliriz.

Ekrem Kızıltaş

Yunanistan'ın demek istediği Fransa ABD ve diğer ülkelerin katkıları ile Mısır'ı ikna edip Türkiye ile yapabileceği anlaşmanın yüzde 35 eksiğine bizimle anlaşma yapmaya ikna etmiştik.

Şimdi anlaşıldığı kadarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ile yaptığı görüşmeleriyle Mısır'ı aydınlatacak ve büyük ihtimalle bizim aleyhimize gelişmeler olacak. Fransa ABD ve diğer ülkeler Mısır'a baskı kursun ve bize destek olmaya devam etsin diyorlar.

Fransa Yunanistan'ın Meis adası üzerinden Akdeniz'de hakimiyet ilan etme çabasını en çok destek veren ülkelerden biridir ama aynı Yunanistan Baltık'ta İngiltere'ye ait Jersey adaları var bu adalar sebebi ile İngiltere'nin orada herhangi bir hak iddia etmemesi için Uluslararası Adalet Divanına dava açıp adaların münhasır ekonomik bölge konusunda herhangi bir hak talep edemeyeceğini tespit ettirmiştir.

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