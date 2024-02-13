Başkan Erdoğan’dan 11 yıl sonra Kahire ziyareti! Yeni ittifaklar Doğu Akdeniz’in geleceğine nasıl etki edecek?

Burada Ankara Kahire denklemi Orta Doğu'daki savaşı da durdurabilecek güce sahiptir. Hem askerî açıdan hem de siyasi açıdan.

Bu geceden itibaren Türkiye ile Mısır eski ilişkilerinden çok daha iyi bir duruma gelecektir.

Enerji konusunda beraber çalışabilecek olan iki devlet Türkiye'nin deniz sondaj gemileri ile hem Mısır kara suları içerisinde münhasır ekonomik bölgesinde hem de Lübnan'da gaz çıkarıp üretebiliriz.

Ekrem Kızıltaş

Yunanistan'ın demek istediği Fransa ABD ve diğer ülkelerin katkıları ile Mısır'ı ikna edip Türkiye ile yapabileceği anlaşmanın yüzde 35 eksiğine bizimle anlaşma yapmaya ikna etmiştik.