Bakan Bolat 2024 yılı ihracat hedefini açıkladı! "Aktif bir ticaret politikası uyguluyoruz"





"AKTİF BİR TİCARET POLİTİKASI UYGULUYORUZ"



İthalat konusunda ihtiyaçlar doğrultusunda kapılarının açık olduğunu belirten Bakan Bolat, "Ancak bazı ülkelerin dampingli ihracat, menşei saptırmalı ihracat yaptıklarını görüyoruz. Sübvansiyonlu ürünlerin yapıldığını görüyoruz. Bu noktada yerli ve milli üreticilerimiz şikayet ettiklerinde, bu talepler haklı ise soruşturmalar açılıyor. Bu soruşturmaların sonucuna göre de bazı tedbirler alınıyor. 64 ürün grubunda 126 adet damping ve sübvansiyona karşı önlemimiz var. 10 ürün grubunda koruma tedbiri var. 17 ürün grubunda önlemlerin etkisiz bırakılması eylemine karşı önlemimiz var. 149 ürün grubunda da gözetim tedbiri almış bulunuyoruz. Bu noktada 4 bin 460 üründe ilave gümrük vergileri uygulanmakta. Şunu söyleyebiliriz ki ithalata karşı getirilen tedbirlerin söz konusu olduğu ürünlerden 70 milyar dolarlık ithalat da halen yapılabilmektedir. Dünya ticaretinde büyük bir savaş var. Kıyasıya bir savaş var. Bizim ürünlerimizi almamak için uğraşanlar, gümrük engelleri, tarife dışı engeller çıkaran ülkeler var. Biz bu noktada uysal koyun konumunda değiliz. Yerli ve milli üretimimize zarar veren, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı işler yapan ülkeler ve onların ürünleri noktasında biz de aktif bir ticaret politikası uyguluyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz" dedi.