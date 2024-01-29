THY'nin Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları seferlere yeniden başladı
Türk Hava Yolları'nın (THY) filosunda yer alan ve geçtiğimiz günlerde tedbir amaçlı yere indirilen Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları, gerekli kontrollerinin tamamlanmasının ardından seferlere başladı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) filosunda yer alan tedbir amaçlı yere indirilen Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları, gerekli kontrollerinin tamamlanmasının ardından seferlere başladı.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Alaska Havayolları'nın Portland-Ontario seferini gerçekleştiren yolcu uçağının havadayken, acil durum kapısının kalkıştan kısa bir süre sonra kopmasının ardından "Boeing 737 MAX 9" tipi uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurulmasına karar vermişti.
Bu kararın ardından, THY de filosunda bulanan 5 adet 737 MAX9 uçağı da incelenmek üzere tedbir amaçlı yere indirmişti.
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