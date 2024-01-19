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Çember'e alındılar! 5 günde 3 bin 209 firari yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2024
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Çember’e alındılar! 5 günde 3 bin 209 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 81 ilde son 5 gündür "aranan şahıslara yönelik" devam eden "Çember-11" operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firarinin yakalandığını açıkladı.

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