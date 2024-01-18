Uzayda Türkiye heyecanı! | Nefesler tutuldu geri sayım başladı







"HEYECANLA BEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından konuya ilişkin bilgi vererek, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SpaceX'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun üyesi olduğu ve yarına ertelenen Ax-3 misyonunun, fırlatma öncesi son kontrollerinin tamamlanacağı bildirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN DOLMAKALEM HEDİYE ETTİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, astronotumuz Alper Gezeravcı'ya özel bir dolmakalem hediye etti.

Uzay istasyonundan Türk gençlerine ve gelecek kuşaklara mesaj yazmasını ve beraberinde getirmesini istedi.