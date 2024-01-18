Reşit Polat kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Kilis Belediye başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?
"AK Parti Kilis belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, AK Parti Kilis belediye başkan adayları isim listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...
2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Kilis belediye başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, AK Parti Kilis belediye başkan adayları isim listesi 2024!
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek.
Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
AK PARTİ KİLİS BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Kilis Belediye Başkan adayının Reşit Polat olduğunu açıkladı.
REŞİT POLAT KİMDİR?
1975 yılında Kilis'te doğdu.
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. AK Parti Kilis Belediye Meclisi Üyeliği, Kilis İl Başkanlığı ve TBMM 25 ve 26. dönemde Kilis Milletvekilliği görevlerinde bulundu.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
AK PARTİ, MHP, CHP VE İYİ PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
Ak Parti Kilis Yerel Seçim Adayları
AK Parti Kilis belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
MHP Kilis Yerel Seçim Adayları
MHP Kilis belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP Kilis Yerel Seçim Adayları
CHP Kilis belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İYİ Parti Kilis Yerel Seçim Adayları
İYİ Parti Kilis belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
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