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Mevlüt Akgün kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Karaman Belediye başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Mevlüt Akgün kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Karaman Belediye başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?

"AK Parti Karaman belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, AK Parti Karaman belediye başkan adayları isim listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...

2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Karaman belediye başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, AK Parti Karaman belediye başkan adayları isim listesi 2024!

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek.

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

AK PARTİ KARAMAN BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Karaman Belediye Başkan adayının Mevlüt Akgün olduğunu açıkladı.

MEVLÜT AKGÜN KİMDİR?

1966 yılında Karaman'da doğdu.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Serbest avukatlık yaptı. Karaman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Karaman Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu.
1994 Belediye Meclis Üyesi, 1998 Fazilet Partisi İl Başkanı, 2001 AK Parti Kurucu İl Başkanı, 22, 23 ve 24. Dönem Karaman Milletvekili ve 22. Dönem TBMM Başkanlık Divanı Üyesi görevlerinde bulundu.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

AK PARTİ, MHP, CHP VE İYİ PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

MHP Karaman Yerel Seçim Adayları

MHP Karaman belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP Karaman Yerel Seçim Adayları

CHP Karaman belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İYİ Parti Karaman Yerel Seçim Adayları

İYİ Parti Karaman belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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