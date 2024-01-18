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Mehmet Yarka kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Mehmet Yarka kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?

"AK Parti Şırnak belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, AK Parti Şırnak belediye başkan adayları isim listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...

2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Şırnak belediye başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, AK Parti Şırnak belediye başkan adayları isim listesi 2024!

YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek.

Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

AK PARTİ ŞIRNAK BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Şırnak Belediye Başkan adayının Mehmet Yarka olduğunu açıkladı.

MEHMET YARKA KİMDİR?

1963 yılında Şırnak'ta doğdu.
1986 yılında siyaset hayatına Anavatan Partisi ile başladı.
İlk defa 1989 yılında seçilerek belediye meclis üyesi ve belediye başkan vekili olarak görev yaptı.
Şırnak İl ve İlçelerini Geliştirme Vakfı (Şirgev) Kurucu Üyeliği yaptı.
Genç İş Adamları Derneği Başkanlığı yaptı.
2003-2005 yılları arasında Şırnakspor Kulübü Başkanlığı yaptı.
Evli ve üç çocuk babasıdır.

MHP, CHP VE İYİ PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?

MHP Şırnak Yerel Seçim Adayları

MHP Şırnak belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP Şırnak Yerel Seçim Adayları

CHP Şırnak belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İYİ Parti Şırnak Yerel Seçim Adayları

İYİ Parti Şırnak belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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