Malatya Büyükşehir Belediyesi başkanı belli oldu! 2024 yerel seçim oy pusulasında hangi isimler olacak? AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti aday listesi!

Ak Parti Malatya Yerel Seçim Adayları

Ak Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Sami Er oldu.

SAMİ ER KİMDİR?

Sami Er, 1963 yılında Malatya'da doğdu. Aslen Arapgirlidir. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans Eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında tamamlayan Er, çalışma hayatına 1989-1990 yıllarını kapsayan Ümran Boru San. Tic. A.Ş.'de Mühendislik ve Kalite Kontrol Müdürlüğü göreviyle başladı.

1990-1992 yılları arasında M.S.B. Diyarbakır İnşaat Emlak Daire Başkanlığı'nda Kontrol Mühendisi olarak askerlik vazifesini yerine getirmesinin ardından 1992-1993 yıllarında 1400 konutluk Beykoz Göksu Evleri projesinde Kontrol Mühendisi olarak çalıştı.1993 Yılında İstanbul Bağcılar Belediye Başkanlığında Mühendis olarak göreve başlayan Er, aynı belediyede sırasıyla şeflik, müdür yardımcılığı ve müdürlük olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.

2004-2005 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece Yakuplu Belediyesinde Fen ve İmar Planlama Müdürlüğü görevini sürdüren Sami Er, 2005-2008 yılları arasında Fatih Belediye Başkan Yardımcılığı ve Fatih Belediyesi' nin iştiraki Halktaş A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2008 yılında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Er, İl Özel idaresi Genel Sekreterliği görevinin yanı sıra, Malatya Belediyesi ve İl Özel İdaresi iştiraki olan Esenlik şirketinin ortaklar kurulu üyeliği ve Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de 2011 yılına kadar yürüttü. 2011 Eylül ayında ise İstanbul Üsküdar Belediyesi Mali İşler ve Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirilen Er, buradaki hizmetlerini 2014 Temmuz ayına kadar sürdürdü. Er'in çeşitli vakıf ve derneklerde kurucu ve mütevelli heyeti üyelikleri de bulunmaktadır.