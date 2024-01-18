Malatya Büyükşehir Belediyesi başkanı belli oldu! 2024 yerel seçim oy pusulasında hangi isimler olacak? AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti aday listesi!
2024 yılını yerel seçimlerinde Malatya’da hangi partiden hangi adayların listeye çıkacağı merak edilenler arasında yerini aldı. İl, ilçe ve mahallelerin yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirleyecek olan seçimde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti tek tek adaylarını belirleniyor. Peki başkan adayları kim olacak?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından beklenen yerel seçim tarihi açıklanmıştı. Zamanın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adaylarını merak etmeye başladı. Siyasi partiler ise Malatya için adaylarını belirlemeye başladı. İşte mart ayında oy pusulalarında yer alacak AK Parti, MHP, CHP ve İYİ'nin adaylarının listesi…
2024 YEREL SEÇİM OY PUSULASINDA HANGİ İSİMLER YER ALACAK? (AK PARTİ, MHP, CHP VE İYİ PARTİ)
Ak Parti Malatya Yerel Seçim Adayları
Ak Parti Malatya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Sami Er oldu.
SAMİ ER KİMDİR?
Sami Er, 1963 yılında Malatya'da doğdu. Aslen Arapgirlidir. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans Eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı Kent Çalışmaları ve Yönetimi (Kentsel Dönüşüm) alanında tamamlayan Er, çalışma hayatına 1989-1990 yıllarını kapsayan Ümran Boru San. Tic. A.Ş.'de Mühendislik ve Kalite Kontrol Müdürlüğü göreviyle başladı.
1990-1992 yılları arasında M.S.B. Diyarbakır İnşaat Emlak Daire Başkanlığı'nda Kontrol Mühendisi olarak askerlik vazifesini yerine getirmesinin ardından 1992-1993 yıllarında 1400 konutluk Beykoz Göksu Evleri projesinde Kontrol Mühendisi olarak çalıştı.1993 Yılında İstanbul Bağcılar Belediye Başkanlığında Mühendis olarak göreve başlayan Er, aynı belediyede sırasıyla şeflik, müdür yardımcılığı ve müdürlük olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.
2004-2005 yılları arasında İstanbul Büyükçekmece Yakuplu Belediyesinde Fen ve İmar Planlama Müdürlüğü görevini sürdüren Sami Er, 2005-2008 yılları arasında Fatih Belediye Başkan Yardımcılığı ve Fatih Belediyesi' nin iştiraki Halktaş A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.
2008 yılında Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Er, İl Özel idaresi Genel Sekreterliği görevinin yanı sıra, Malatya Belediyesi ve İl Özel İdaresi iştiraki olan Esenlik şirketinin ortaklar kurulu üyeliği ve Organize Sanayi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de 2011 yılına kadar yürüttü. 2011 Eylül ayında ise İstanbul Üsküdar Belediyesi Mali İşler ve Yatırımlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirilen Er, buradaki hizmetlerini 2014 Temmuz ayına kadar sürdürdü. Er'in çeşitli vakıf ve derneklerde kurucu ve mütevelli heyeti üyelikleri de bulunmaktadır.
Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İYİ Parti Malatya Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanı, Belde Belediye Başkanı, Köy muhtarları, ihtiyar heyeti üyeleri, Mahalle muhtarları, İl genel meclis ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçim 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Her 5 senede bir yapılan yerel seçimler en son 2019 yılında yapılmıştı.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
BELEDİYE SEÇİMLERİNDE KİMLERE OY VERİLECEK?
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerinde vatandaşlar aşağıdaki oy pusulaları için ayrı ayrı oy kullanarak seçimi tamamlayacak.
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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