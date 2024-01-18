Celal Köse kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Yozgat Belediye başkan adayı kim oldu? MHP, CHP ve İYİ Parti adayları kimler?
"AK Parti Yozgat belediye başkan adayları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Türkiye genelinde Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıkların hız kazandığı bir dönemde, belediye başkan adaylarının belirleneceği tarih merak konusu oldu. Vatandaşlar, AK Parti Yozgat belediye başkan adayları isim listesini araştırıyor. İşte haberin detayları...
2024 Yerel seçimlere yaklaşılırken, il il AK Parti belediye başkan adayları merak konusu oluyor. Temayül yoklamasının ardından vatandaşlar, AK Parti Yozgat belediye başkan adayı kim oldu? sorusunu gündeme getiriyor. İşte, AK Parti Yozgat başkan adayları isim listesi 2024!
YEREL SEÇİMLER (BELEDİYE SEÇİMLERİ) NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek.
Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
AK PARTİ YOZGAT BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
Başkan Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Yozgat Belediye Başkan adayının Celal Köse olduğunu açıkladı.
CELAL KÖSE KİMDİR?
1972 yılında Yozgat'ta doğdu.
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesinde tamamladı.
İş hayatında akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyetleri bulunan şirketler kurdu.
Siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kolları'nda başladı. AK Parti Kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2017 yılında il başkanlığına seçildi. 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yozgat Belediye Başkanı seçildi.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
MHP, CHP VE İYİ PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI AÇIKLANDI MI?
MHP Yozgat Yerel Seçim Adayları
MHP Yozgat belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP Van Yerel Seçim Adayları
CHP Yozgat belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İYİ Parti Van Yerel Seçim Adayları
İYİ Parti Yozgat belediye başkan adaylarının isimleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Osman Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? 2024 yerel seçim oy pusulasında hangi isimler olacak? AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti aday listesi!
- Süreyya Altınok kimdir, nereli, mesleği ne? AK Parti Ankara Büyükşehir Başkan adayı Turgut Altınok'un eşi kimdir?
- Dünyada sadece Türkiye'de bulunuyor! Altın yanında değersiz kalıyor! Tam 50 milyar dolarlık...
- Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un kariyeri ve biyografisi…
- 1999 öncesi ve 2000, 2008 arası sigortalılara müjde! EYT'yi kaçırana 5 yıl erken emeklilik geliyor! BAĞKUR 7200 prim günle...
- 1 ayda 8 kilo verip 49 kiloya indi! Oyuncu Pelin Karahan zayıflamak için bunu uygulamış...
- AFAD son dakika duyurdu: Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- 1 dersten kalınca belge alınır mı 2024? Karnede zayıf varken belge verilir mi? Takdir teşekkür alma şartları....
- Türklerin beyaz altını: Tıkanan damarları açıyor! LDL kolesterolü hızlıca düşüren tek besin...
- Not ortalaması kaç olursa takdir teşekkür belgesi alınır 2024? 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne ortalama hesaplama nasıl yapılır?
- YSK YEREL SEÇİM TAKVİMİ 2024: Yerel seçimler (belediye seçimleri) ne zaman, hangi gün yapılacak?
- Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?