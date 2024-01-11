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16 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon! 70 şüpheli şahıs yakalandı...

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Giriş Tarihi: 11.01.2024 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
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16 ilde DEAŞ’a yönelik operasyon! 70 şüpheli şahıs yakalandı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda 16 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-40” Operasyonları sonucunda 70 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Kahramanlar-40" operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, milletin duası ve güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle mücadeleye aralıksız devam edeceklerini belirtti.

70 KİŞİ YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 9 Ocak'ta başlatılan "Kahramanlar-40" operasyonlarının tamamlandığını bildiren Yerlikaya, Adana, Hatay, Ankara, Bursa, Çorum, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Uşak, Şanlıurfa, Yalova, Erzincan, Denizli, Ordu ve Sakarya'da terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, operasyonlarda çok miktarda para, havale dekontu, havale kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyaller ele geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Operasyonları koordine eden başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."

16 ilde DEAŞ operasyonu: 70 gözaltı 16 İLDE DEAŞ OPERASYONU: 70 GÖZALTI

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