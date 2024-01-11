16 ilde DEAŞ’a yönelik operasyon! 70 şüpheli şahıs yakalandı...

Yerlikaya, operasyonlarda çok miktarda para, havale dekontu, havale kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyaller ele geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Operasyonları koordine eden başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."