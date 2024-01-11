16 ilde DEAŞ'a yönelik operasyon! 70 şüpheli şahıs yakalandı...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda 16 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KAHRAMANLAR-40” Operasyonları sonucunda 70 şüphelinin yakalandığını duyurdu. İşte detaylar...
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Kahramanlar-40" operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını, milletin duası ve güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle mücadeleye aralıksız devam edeceklerini belirtti.
70 KİŞİ YAKALANDI
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde 9 Ocak'ta başlatılan "Kahramanlar-40" operasyonlarının tamamlandığını bildiren Yerlikaya, Adana, Hatay, Ankara, Bursa, Çorum, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Uşak, Şanlıurfa, Yalova, Erzincan, Denizli, Ordu ve Sakarya'da terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 70 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, operasyonlarda çok miktarda para, havale dekontu, havale kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyaller ele geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Operasyonları koordine eden başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 10 Ocak 2024 Çarşamba okul var mı, tatil mi edildi? Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli! Valilik "Kar tatili" açıklaması
- TOGG yeni model ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10F modeli fiyatı ne kadar? TOGG Fastback özellikleri...
- 2024 Ocak ayı bitmeden verilecek! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 10.000 TL - 12.000 TL! Emekli maaşına ek ödeme...
- SGK DUYURDU! Bu hastalıkları geçirenler listeye girdi! Direkt emekli maaşı alacaklar...
- 88'den 50 kiloya düştü! Yağmur Sarıoğlu zayıflama sırrını verdi! Sabah ve akşam...
- GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi gelin kazandı?
- Bursa Karacabey, Keles, Kestel ilçe belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP- Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti Bursa ilçe belediye başkan adayları
- Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroluk stoper hayırlı olsun! Yer yerinden oynayacak
- WhatsApp'tan 15 yıl sonra bir ilk! Kullanıcılar şaşkına dönecek!
- RECEP AYI ile ilgili AYET ve HADİSLER | Recep ayı fazileti ve anlamı nedir? Haram aylar ne zaman, ne demek?
- AK Parti Van Çaldıran, Çatak, Erciş Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Van AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları
- AK Parti Van Bahçesaray, Başkale Belediye Başkan adayı belli oldu mu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları listesi