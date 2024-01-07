Mehmet Sekmen kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 MHP, CHP ve İYİ Parti adayları…
Beş yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru yol alıyoruz. 2024 yılında Türkiye genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar belirlenecek. Bu seçim sürecinde, vatandaşlar 2024'ün gelmesiyle birlikte merakla AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini bekliyorlar. Peki AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı ve bu süreç, vatandaşları bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. Bu bağlamda Erzurum, seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte Erzurum Belediye Başkan adaylarında son durum isim listesi…
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?
AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mehmet Sekmen oldu.
MEHMET SEKMEN KİMDİR?
Mehmet Sekmen, 1958 yılında Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Sekmen, iş hayatına 1980 yılında Vakıfbank'ta yönetici olarak başladı. Finans yönetimi konusunda uzman olan Mehmet Sekmen, 1985 yılında mali müşavir oldu. 1980-1990 yılları arasında özel sektörde CEO ve holding finans yöneticiliği görevlerinde bulundu. Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanlığı'na seçildi. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal'a 2. dönem Belediye Başkanı olarak hizmet etti.
2002 yılında yapılan genel seçimlerde 22. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili oldu. TBMM'de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonu'nda yer aldı. 2003-2005 yılları arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği görevini ifa etti. 27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak siyasi hayatına Parlamento'da devam etti. Bu süre zarfında sırasıyla Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü, Erzurum'un da içinde olduğu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü görevlerini başarıyla yürüttü. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü ve Ege Bölgesi Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.
Mehmet Sekmen, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019'da yıllarında yapılan yerel seçimlerde büyük bir oy çoğunluğuyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Başkan Sekmen, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üç yıl üst üste yatırım bütçesi kullanımında Türkiye'nin en başarılı 'Büyükşehir Belediye Başkanı' seçildi. Spor hayatında da önemli başarılara imza atan Başkan Mehmet Sekmen, 10 yıl Kartalspor Futbol Kulübü'nün Başkanlığı görevinde bulunarak Türk sporuna Fenerbahçeli Volkan Demirel ve Egemen Korkmaz gibi yaklaşık 30 profesyonel futbolcu kazandırdı. Kartalspor'un altyapısını kurarak aynı zamanda 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunan Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3. Lig'den Süper Lig'e çıkararak kentin sosyal yaşamı olan sporda da hayata geçirdiği dev projelerle Erzurum'un spor şehri olmasında aktif rol aldı. Başkan Sekmen, evli ve dört çocuk babasıdır. İyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.
MHP
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
CHP Erzurum Belediye Başkan adayını henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.
Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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