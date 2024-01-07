Mehmet Kocatepe kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Artvin Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 MHP, CHP ve İYİ Parti adayları…
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için heyecan dolu bir geri sayım başladı ve bu süreç, vatandaşları kendi illerindeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneltti. Bu kapsamda, Artvin, seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında öne çıkıyor. Peki AK Parti Artvin Belediyesi başkan adayı kim oldu? İşte Artvin Belediye Başkan adaylarında son durum isim listesi…
Her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 2024 yılında Türkiye genelinde il, ilçe, köy ve mahallelerde yeni belediye başkanları ile muhtarlar belirlenecek. Bu seçim sürecinde, vatandaşlar merakla AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin aday tercihlerini bekliyorlar. Hangi parti, hangi il ve ilçelerde hangi adayları göstereceği, yerel yönetimlerin nasıl şekilleneceğini belirlemede önemli bir etken olacak. Peki AK Parti Artvin Belediyesi başkan adayı kim oldu?
AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM OLDU?
AK Parti Artvin Belediyesi başkan adayı Mehmet Kocatepe oldu.
MEHMET KOCATEPE KİMDİR?
1 Ocak 1966 yılında Artvin Yusufeli, Altıparmak ( Barhal ) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde orta öğrenimi Bursa Süleyman Çelebi Lisesinde, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladıktan sonra, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halk Eğitimi üzerine mastır yaparak "Bilim Uzmanı" unvanını aldı.
Esnaf bir ailenin çocuğu olarak, gıda ve tekstil üzerine on yıl ticaretle uğraştı. 1992'de öğretmenliğe başladı. 1996-2003 yılları arasında TBMM'de çalıştı.
2003-2009 yılları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı.
Kocatepe, 25 Nisan 2009 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir.
Mehmet Kocatepe, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin Belediye Başkan Adayı oldu.
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
CHP
CHP Artvin Belediye Başkan adayını henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
İYİ PARTİ
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.
Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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